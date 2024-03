Det var Superligaen, som vi elsker den, da AGF og FC Midtjylland leverede en hæsblæsende og vanvittig kamp med tre straffespark, VAR-drama, to røde kort og spandevis af store chancer. Den overgik vores vildeste fantasi!

FCM besejrede AGF med 3-2 i det, der uden sammenligning må være årets kamp. Herunder får du B.T.s dom over opgøret:

Det burde simpelthen ikke være muligt!

Men magiske Charles løb i dybden på det helt rigtige tidspunkt og sendte de medrejste FCM-fans i ekstase dybt, dybt inde i overtiden.

To mand i undertal, tre point på udebane!

Paulinho og Ingason skal bære Charles i kongestol hele vejen hjem til Herning – og til træning mandag – som tak.

Sådan lader du dit hold i stikken.

Sverrir Ingason sørgede for en mareridtsstart for FC Midtjylland ved at begå et klodset straffespark efter syv minutter.

Små tyve minutter før tid trumfede han sin forfærdelige aften ved også at nedlægge Nicolai Poulsen i feltet. Nyt straffe, rødt kort til islændingen – FCMs andet røde kort i kampen – og en AGF-udligning til 2-2.

Han priser sig lykkelig for Charles' sejrsmål.

Dommeren fik brug for det røde kort to gange. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Dommeren fik brug for det røde kort to gange. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Er du gal, AGF var på krigsstien fra start. De løb ulvene midtover og kunne have været foran med tre-fire stykker efter 30 minutter.

Men Tobias Bechs elegante lob til 2-0 blev annulleret af VAR på en snæver offside. Se episoden i videoen øverst i artiklen.

Og da Jonas Lössl stormede ud af feltet og helkiksede sin clearing, var målet helt frit for Eric Kahl, men AGF-svenskeren skød centimeter over mål fra lang afstand.

Få minutter senere var Mikael Anderson så på spil igen – og igen. Men begge gange strøg bolden tæt forbi fjerneste stolpe, så FCM kunne ånde lettet op og trække luft ind til et vildt comeback.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

'Fint, den ryger ud over baglinjen.'

Nogenlunde sådan må Tobias Bech have tænkt, men Patrick Mortensens clearing af et FCM-hjørnespark holdt sig på forunderlig vis indenfor kridtstregerne, og så skruede den direkte ind foran mål.

Her stod FCM-forsvareren Han-Beom Lee det rigtige sted, og med en lang tå prikkede han bolden i nettet for næsen af AGFs Jonas Jensen-Abbew og Bailey Peacock-Farrell.

De stod begge – ligesom resten af stadion – og så snotforvirrede ud over, at bolden stadig var i spil.

Det er et vaskeægte midtjysk mirakel, at FC Midtjylland holder trit med Brøndby i toppen af Superligaen, hvor der fortsat kun er ét point imellem dem.

Det vil være fuldt fortjent, hvis hele Herning går på gaden for at modtage FCM-bussen, når den vender hjem med ulvene.

Omvendt må Uwe Rösler bande og svovle over sit holds manglende kynisme – hold da op, hvor misbrugte AGF mange chancer. Patrick Mortensens afbrænder i overtiden må især give panderynker.

Det burde have været en stensikker AGF-sejr, men det blev et ufatteligt nederlag.