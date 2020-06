FC Midtjylland tog hul på mesterskabsspillet ved at cruise sig til en 2-0-sejr over AaB.

Der stod FCM på det hele fra kampens begyndelse, og med en dødboldsscoring af Erik Sviatchenko og en fremragende kasse af Joel Andersson i første halvleg, kunne ulvene gå til pause med en 2-0-føring.

Anden halvlegs kampbillede var ikke meget anderledes, og AaB-spillerne skal være glade for deres målmand Jacob Rinne. Uden ham havde FCM rejst fra Aalborg med en større sejr.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:

Den kunne også have gået til Erik Sviatchenko, men det bliver alligevel Joel Andersson, der løber med prædikatet.

En stærk kamp af den unge svensker på højrebacken, hvor han konstant var en trussel i det offensive med gode indlæg. Og sikke et løbepensum, den unge mand besidder.

Kronede sin indsats med en flot scoring efter 40 minutter.

Karakter: 8

Kasper Kusk og Oliver Klitten kunne også have fået den, da de bestemt heller ikke havde nogen stor eftermiddag på Aalborg Portland Park, men den falder alligevel ned for fødderne af Jakob Ahlmann.

Så skidt ud ved FC Midtjyllands første scoring, hvor han missede opdækningen af Sviatchenko.

Lavede ligeledes en dårlig clearing, der endte med at koste et mål ved Anderssons scoring til 2-0.

Karakter: 3

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AaB 4-3-3

Jacob Rinne 6

Kristoffer Pallesen 5

Mathias Ross Jensen (ud: 83.) 4

Jores Okore 6

Jakob Ahlmann 3

Iver Fossum (ud: 62.) 5

Magnus Christensen (ud: 74.) 5

Patrick Olsen 5

Kasper Kusk (ud: 66.) 4

Tom van Weert 5

Oliver Klitten (ud: 66.) 4

---

Søren Tengstedt (ind: 66.) UB

Lukas Klitten (ind: 66.) UB

Robert Kakeeto (ind: 79.) UB

Kasper Pedersen (ind: 83.) UB

FC Midtjylland 4-3-3

Jesper Hansen (ud: 16.) UB

Joel Andersson 8

Erik Sviatchenko 8

Alexander Scholz 7

Paulinho (ud: 80.) 7

Jens-Lys Cajuste 6

Frank Onyeka (ud: 81.) 6

Mikael Anderson 6

Anders Dreyer 6

Sory Kaba (ud: 61.) 5

Awer Mabil (ud: 61.) 5

---

Mikkel Andersen (ind: 16.) 6

Lasse Vibe (ind: 61.) UB

Ronnie Schwartz (ind: 61.) UB

Marc Dal Hende (ind: 80.) UB

Tim Sparv (ind: 81.) UB

Midtjysk maskine

Brian Priske må have slikket sig om munden over det, han så fra sit mandskab søndag eftermiddag.

For det var en maskine, der buldrede afsted fra start. FCM-spillerne var bedre end AaB på stort set alle parametre i første halvleg. Dødbolde, nærkampe og omgang med bolden, ja, listen er lang.

Og som så mange gange før i denne sæson, sad man med en fornemmelse af, at når FC Midtjylland kommer foran, så går de i 'cruise control'.

Tamme AaB savnede kreativitet

Der var ikke meget, der fungerede for Jacob Friis' tropper denne søndag. Faktisk var det svært at pege på noget, der mindede om top-6-niveau.

Især offensivt savnede nordjyderne kreativitet, hvor hverken Oliver Klitten, Kasper Kusk eller Tom van Weert lykkedes med ret meget.

Og med fraværet af Lucas Andersen oveni, så var det svært at se, hvor magien skulle komme fra hos AaB-mandskabet.

Gylden forsvars-duo hos Ulvene

Erik Sviatchenko og Alexander Scholz. Det er noget af et makkerpar, som midtjyderne råder over.

De to forsvarsspillere er bare bundsolide, og søndag formåede de også uden de store problemer at lukke ned for AaB-offensiven.

Begge to var desuden en konstant trussel på dødbolde, hvilket Sviatchenko også understregede med et hovedstødsmål efter 28 minutter.