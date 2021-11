Georgisk stål, en tavs nordmand og en angriber, der er elendig til at være et 'one season wonder'.

Endnu en forrygende halvsæson med verdens fedeste liga er nu i bakspejlet, og det er blevet tid til evaluere – og selvfølgelig udvælge det prestigefyldte 'B.T.s Efterårets Hold'.

Holdet er sat af B.T.s sportsjournalister – og det har som altid ført til had, skænderier og fysiske konfrontationer på den lille redaktion.

Så her følger de 11 udvalgte samt halvsæsonens bedste træner:

Jacob Rinne (AaB – 17 kampe)

Svensk smørhår og nordjyske målmandshandsker har i flere år vist sig at være en kongekombination. Og selvfølgelig også i denne sæson, hvor Jacob Rinne har været en bærende væg i det solide aalborgensiske forsvarsfundament. Flere gange har svenskerens refleksredninger været direkte pointudløsende. Og så trækker det også op, at Rinne i efterhånden flere sæsoner har stået med en forsvindende lille fejlprocent.

Andreas Maxsø (Brøndby – 15 kampe/1 mål)

Forsvarsbrødet fra Brøndby skulle lige bruge de første kampe til at ryste skuffelsen over et mislykket udenlandsskifte af sig. Men så tog han ellers også fat. I Brøndbys afsluttende sejrs-amokstime har han raget op over alt og alle. En rolig pasningsfod, en krop, der æder angribere, som var de en stak brune kartofler på en juletallerken, og et hoved, der ville stange til en mursten, hvis den kom flyvende. Maxsø banker sig sikkert ind på Efterårets Hold.

Erik Sviatchenko (FC Midtjylland – 16 kampe/3 mål)

FCMeren er efterhånden en fast bestanddel af sæsonens udvalgte hold, og det er yderst velfortjent. Ulvenes ubestridte alfahan sætter barren for Superliga-forsvarsspil med den komplette pakke: duelstyrke, hovedstødsstyrke, teknisk begavelse og lederegenskaber deluxe. Og så er han som altid garant for en håndfuld vigtige scoringer.

Davit Khocholava (FC København – 15 kampe/1 mål)

'Tjubang Khocolava-mand, det er mig, der bestemmer her!' De havde jagtet ham i flere sæsoner – og man forstår dem godt mu. Den georgiske stålmand er kommet marcherende ind i FCK som ny forsvarsoverkommandant og har tilføjet noget international hårdhed til københavnernes bagkæde og er nok den allerførste mand på Thorups holdkort, når ligaen genstarter til marts.

Kevin Diks (FC København – 15 kampe/2 mål)



Den flyvende hollænder er gledet ubesværet ind på FC Københavns højre wing, hvor han fuldstændig har parkeret den tidligere danske landsholdsspiller Peter Ankersen permanent på bænken. Diks har både i Superligaen og i Europa stolt fremvist den velfungerende målnæse, som også AGF nød så godt af. 'PC's bedste indkøb.

Sådan gjorde vi Alle medarbejdere tilknyttet B.T. Sporten har sat deres bud på 'Efterårets Hold'. Og det er summen af disse bud, der udgør det endelige 'Efterårets Hold'. Ved stemme-lighed blandt målmand og forsvarsspillere er antal 'clean sheet' afgørende Ved stemme-lighed blandt midtbanespillere og angribere er det samlede antal mål (ved lighed assists) afgørende.

Sebastian Jørgensen (Silkeborg IF – 17 kampe/6 mål)

Hånden på hjertet – hvem havde lige hørt om Sebastian Jørgensen inden sæsonen? Næppe mere end en håndfuld fodboldseere. Men på 17 kampe har Silkeborg-raketten nu skreget sit navn ind i ansigtet på samtlige følgere af Superligaen. Seks kasser og seks oplæg af den 21-årige komet viser tydeligt, at han har 'niveau til mere end Silkeboooorg'.

Junior Brumado (FC Midtjylland – 11 kampe/7 mål)

Endnu én af de spillere, som man på forhånd ikke havde de store forventninger til. Brumado havde indtil denne sæson levet en broget tilværelse som backup-angriber i Herning. Og med landsmanden Marronys ankomst var det ventet, at Juniors rolle ville blive endnu mere marginaliseret. Men næ nej, brasseren har i stedet scoret sig ind i Bo Henriksens hjerte og befinder sig nu pludselig som ligaduksenes førsteangriber.

Mikael Uhre (Brøndby – 16 kampe/11 mål)

Blev blandt nogle Superliga-følgere beskrevet som et 'one season wonder', efter at han snuppede topscorertitlen og DM-guldet i sidste sæson. Men så er han i så fald verdens værste one season wonder! For Mikael Uhre er bare fortsat med at plaffe ligaen i smadder. Skovlund-knægten har altid været garant for arbejdsindsats og fysik – men nu har han efterhånden også udviklet en målnæse i landsholdsklasse.

Kent Nielsen (Silkeborg)

Hvis man troede, at tiden var løbet fra Kent Nielsen-fodbold, så tog man grueligt fejl. Den gamle EM-helt skulle lige bruge en sæson i 1. division til at ælte og forme Silkeborg-holdet om til en skarpladt angrebsmaskine. Og med et hold blottet for store, dyre profiler er Kent Nielsen godt i gang med at sikre oprykkerne en plads i medaljeslutspillet. Imponerende af træneren med Superligaens højeste søløvebrøl.