FC København og Silkeborg stordominerer Årets Hold, der også har plads til en Viborg-spiller.

B.T.s sportsredaktion har i fællesskab sat årets hold – og det har traditionen tro medført uvenskab og optræk til fysiske konfrontationer.



FC København har i Kamil Grabara fundet en målmand, der både har reflekserne, fysikken og autoriteten i orden. Og så besidder han også den arrogance, som man sætter så stor pris på i Parken. Blot 19 indkasserede mål i 32 Superliga-kampe taler sit eget sprog. (11 stemmer ud af 12)



Rasmus Carstensen er ét af flere Silkeborg-navne, som skød mod himlen i løbet af sæsonen. Højrebacken indeholder en mere end potent motor samt en indlægsfod, der kan få englene til at synge. Han er uden tvivl i en større klub efter sommerferien. (10 ud af 12 stemmer)



Den slovakiske hvirvelvind af en midtstopper kom først til FC København i vintertransfervinduet – men han nåede alligevel at få kæmpe betydning for FCK og endnu en gang gøre et uudsletteligt indtryk på fans af Superligaen. Fortsætter forhåbentlig i dansk fodbold i den kommende sæson. (11 ud af 12 stemmer)

Sådan fordelte stemmerne sig 12 medarbejdere på B.T.s sportsredaktion har alle givet deres bud på årets hold. Og det er summen af disse 12 hold, der udgør det endelige Årets Hold. Målmand:

Kamil Grabara - 11 stemmer

Jakob Rinne 1 Forsvar:

Henrik Dalsgaard - 4

Denis Vavro - 11

Joel Felix - 1

Erik Sviatchenko - 2

Tobias Salquist - 2

Rasmus Carstensen - 10

Rasmus Thelander - 4

Christian Sørensen - 6 Midtbane

Lasse Berg Johnsen - 1

Louka Prip - 9

Pep Biel - 12

Sebastian Jørgensen - 9

Lerager - 1

Falk - 6

Vito Hammershøi-Mistrati - 1

Raphael Onyedika - 2

Anis Ben Slimane - 1

Evander - 11 Angreb

Isaam Jebali 1

Niklas Helenius - 11

Nicolai Vallys - 11

Anders Dreyer - 2

Mikael Uhre - 1 Træner

Kent Nielsen - 12



Som den eneste fra et ikke-top-6-hold klemmer Christian Sørensen sig ind på Årets Hold. Og det kan han takke sin venstre fod, der må være velsignet af fodboldguderne, for. Otte gange i løbet af sæsonen stod flødefoden for assists i løbet af sæsonen – hvor det også blev til to scoringer. (6 ud af 12 stemmer)



Han har nærmest fast bolig på 'Årets Hold'. Og i snart en håndfuld sæsoner har den brasilianske supertekniker beriget Superligaen med sin kælne boldomgang, men det er, som om han har sat den et gear op i år. De 12 mål og seks assists kunne godt være Evanders billet til en større liga. (11 ud af 12 stemmer)



Det var endnu en sæson, hvor Rasmus Falk måtte kæmpe med sin skrøbelige fysik, der holdt ham ude i adskillige kampe. MEN når han var kampdygtig, var han en sand fornøjelse. Falk er måske den Superliga-spiller, der har de bedste chancer for en plads på flyet til Qatar til vinter. (6 ud af 12 stemmer)



Prip-tælleren er gået helt amok i denne sæson. Fra skrot til slot. Ingen havde set det komme, da Prip skiftede AC Horsens ud med AaB sidste sommer, at han skulle blive et offensivt hit i Superligaen. En helt vild udvikling, der kastede 14 mål af sig. (9 ud af 12 stemmer)





El rey de Copenhague! Ståle-indkøbet har været en af de helt store årsager til, at FCK kan kalde sig danske mestre. Assist, mål og lækre detaljer. Han har været det skud spansk x-faktor, københavnerne har manglet. Og som Superligaens fans elsker. (12 ud af 12 stemmer)





21 år, drengesind, brænder benzin af på Silkeborgs kunstgræs. Ingen fodboldhipster med respekt for sig selv har misset den lokale knægts vilde ridt hos Superligaens kæledægger. En suveræn sæson støbt af den jyske muld – og så er der flair i knægten. Han bliver en dyr herre, en dag. (9 ud af 12)



En af sæsonens fede historier. Den 31-årige målræv var skudt helt i sænk efter sit ophold i Aarhus. Men så ringede Kent Nielsen og tilbød en makeover, der selv ville gøre de fem fra Netflix-hittet 'Queer Eye' misundelige. Superliga-topscorer og comeback til toppen af dansk fodbold. Selvskrevet på årets hold med 17 fuldtræffere. (11 ud af 12)



There ain't no Vallys low enough. Næh, for han har været brandvarm! Så brandvarm, at selv landstræner Kasper Hjulmand måtte sende ham en sms. Et af de tre sexede Silkeborg-hjul, der har spindet ude af kontrol i denne sæson. Nu drømmer han om større adresser, og ifølge ham selv er han ret glad for Østerbro. 'PC', bolden er din. (11 ud af 12 stemmer)



Du skal ikke lade dig narre af Kent Nielsen. For den bundsolide fodboldhåndværker har ikke blot støbt fundamenter i en 4-4-2. I stedet har han fået fløde-fodbolden til at flyde i Søhøjlandet og begejstret det danske fodboldpublikum i en mager Superliga-sæson. Silkelona-prædikatet er velfortjent. Og Kent Nielsen er manden bag.