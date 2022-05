AGF dominerer Superligaens flophold – men der er også plads til et par dyre drenge fra Midtjylland.

Det er tid til at gøre status efter en Superliga-sæson – der som sædvanlig både bød på begejstring og på dybe suk.

B.T.s sportsredaktion præsenterede tidligere på dagen 'Årets Hold' – og podcasten 'Transfervinduet' har nu kastet sig ud i den farlige disciplin at sætte årets 'Flophold'.

Holdet, der stiller op i en 3-4-3-opstilling, tager sig således ud:



En hård skæbne for den talentfulde fynske keeper, der havde et godkendt efterår. Men i anden halvdel af sæsonen har der simpelthen været alt, alt for mange dyre svipsere i det o'enseanske bur. De skal udryddes – ellers må OB på keeperjagt.



Der var visse forventninger, da den belgiske back ankom til AGF i sommer fra portugisisk fodbold. Men belgieren har spillet en elendig sæson – og står tilbage som et symptom på en AGF-sæson, som var ved at udvikle sig til et aarhusiansk mareridt.



I snart et par sæsoner har man ventet på, at AGFs unge midtstopper skal eksplodere og vokse for stor til Aarhus og Superligaen. Men vi kommer nok til at vente lidt længere, for sæsonen har været et skridt i den forkerte retning for unge Hausner, der må tage sin del af ansvaret for en rystende usikker AGF-defensiv.



Den tidligere FCM-stopper skiftede i sommer til Vejle, hvor han skulle være forsvarsstyrmanden i Nørreskoven. Men canadieren var en kæmpe skuffelse i 'Jyllands Rubin', hvor han med en led attitude gik til sagen. Det var så galt, at Vejle i januar sendte ham til ukrainsk fodbold.



Sing hallelujah! Sådan jublede de transferhungrende FCK-fans, da sydafrikaneren efter et længere rygte-tilløb blev annonceret som en af sommerens store offensive satsninger. Siden har piben fået en anden lyd, og en aura af mystik har spredt sig om kantspilleren, som har spillet en sølle time i sæsonen og ikke er set på banen siden oktober. Hvad foregår der?



Der var vel aldrig nogen, der hverken forventede eller troede på, at Greve kunne træde ind på Brøndby-holdet og overtage rollen en-til-en som offensiv indpisker efter fænomenet Jesper Lindstrøm. Men mindre ville også have godkendt den tidligere Randers-profils debutsæson i gult og blåt. Et enkelt derby-højdepunkt er dog alt for lidt til at slette indtrykket af en omgang anonym leverpostej.



Point for det afblegede garn og et semi-helhjertet forsøg på at overvinde aarhusianerne og Fodbolddanmark i den indledende charmeoffensiv efter eks-Premier Leagues-stjernens overraskende Superliga-skifte i vinter. Herefter blev det alt for hurtig trist hverdag for den skrantende englænder, som hele foråret har løbet anonymt rundt som en skygge af sit gamle Arsenal-jeg på det kriseramte AGF-mandskab.



Af navn og gavn er den tidligere landsholdsstjerne en af Superligaens største stjerner. I denne sæson er det desværre den kontroversielle fodboldtryllemands velkendte problemer med selvdisciplin, selvtillid og (manglende) slutprodukt, som har stjålet overskrifterne.



Øhhh, hvad skete der lige her? Kadrii var tiltænkt en absolut hovedrolle for OB – men han endte med at være statist i en tung fynsk sæson. Det har været historisk tamt. Én scoring i 28 Superliga-kampe er både vildt og uforståeligt.



Superliga-historiens største flop! Ja, det er hårdt sagt, men det må efterhånden være fortællingen om brasilianske Marronys besøg i dansk fodbold. Tidernes dyreste Superliga-indkøb har spillet 208 Superliga-minutter i denne sæson – og har scoret NUL mål. Den er tung!



I løbet af hans år i Superligaen har vi lært at moderere vores forventninger til serbiske Andrija Pavlovic. Men det har alligevel været en usædvanlig sløj sæson for den 28-årige serber, der hverken står noteret for mål eller assist i Superligaen.



Det kunne ikke være anderledes. Et succesfuldt ophold i AGF endte så trist for David Nielsen, der flirtede med nedrykning i en klub med top-4-budget. Det koster en stor skramme i renommeet – men mon ikke David Nielsen rejser sig igen.