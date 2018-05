11 millioner kroner. Plus bonusser.

Det er, hvad Brøndby IF har måttet slippe for Jens Martin Gammelby. Det erfarer BT fra flere kilder.

Den 23-årige backprofil der kommer til sølvvinderne fra Silkeborg har lavet en fem-årig kontrakt med klubben fra Vestegnen, efter at både FC København og FC Midtjylland skulle have vist stor interesse for ham.

De endte dog med at trække følehornene til sig, så det i sidste ende blev Brøndby, der løb med Jens Martin Gammelbys underskrift.

Gammelby blev tirsdag aften præsenteret i den blå-gule trøje, og salget til Brøndby ventes at indbringe Silkeborg et stort millionbeløb. Det børsnoterede selskab bag klubben har meddelt, at de 'opjusterer forventningerne til 2018 fra et overskud på 8-12 millioner kroner til et plus på 15-25 millioner kroner'.

Jens Martin Gammelby Alder: 23

Position: Højre back

Højde: 193 cm

Vægt: 82 kg

Tidligere klubber: Silkeborg IF, FC Midtjylland

I Brøndby-lejren lyder det tirsdag, at man i et stykke tid har haft den danske back i kikkerten.

»Jens Martin Gammelby har haft en fantastisk udvikling i Silkeborg IF i de sidste par sæsoner. Han har en eksplosiv fart og er stærk offensivt, så vi har længe været interesseret i at få Jens Martin tilknyttet,« siger klubbens sportsdirektør Troels Bech til Brøndbys hjemmeside.

Jens Martin Gammelby kom fra FC Midtjylland til Silkeborg som U14-spiller. Her har han spillet på de bedste ungdomshold, inden han blev hentet i førsteholdstruppen, hvor han har spillet indtil nu, hvor turen går til Vestegnen.

I forvejen råder Brøndby over blandt andet Johan Larsson på back-pladsen, og der bliver nu stærk konkurrence på positionen, siger Troels Bech.

»Johan Larssons kontrakt udløber ved årsskiftet, og vi er i dialog om en forlængelse. Johan er vores anfører, og han har en stor betydning for holdet. Det har han vist igennem hele sæsonen, men vi bliver også nødt til at gardere os, hvis Johan vælger at fortsætte karrieren et andet sted,« siger Troels Bech.