FC Midtjylland kan meget vel hente sin næste cheftræner i FC Barcelona.

Den sætning i sig selv lyder lidt vild at skrive, men det forholder sig sådan, at det i danske øjne velkendte navn Albert Capellas er interesseret i det ledige trænersæde i den danske storklub.

B.T. kan afsløre, at den tidligere assistenttræner i Brøndby og U21-landstræner for Danmark Albert Capellas i sidste uge var til et hemmeligt møde i Herning for at diskutere jobbet med FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein.

Når den nuværende akademidirektør i Barcelona tager til Danmark, så er det, fordi han har lyst og mod på at tage jobbet, der i øjeblikket varetages af Henrik Jensen på midlertidig basis.

Claus Steinlein har holdt møde med Albert Capellas. Foto: Henning Bagger Vis mere Claus Steinlein har holdt møde med Albert Capellas. Foto: Henning Bagger

I sidste sæson var Albert Capellas selv interim træner for B-holdet i FC Barcelona, efter Ronald Koeman blev fyret, og inden Xavi tog over for giganterne.

Nu går han så med overvejelserne om, hvorvidt han skal hundse rundt med navne som Sory Kaba, Pione Sisto og Anders Dreyer i stedet for nogle af de største stjerner.

Omvendt skal FC Midtjylland også beslutte, om man vil give den 54-årige træner jobbet, men de indledende manøvre er for længst forbi med mødet i Herning.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Albert Capellas, men han er trods flere henvendelser ikke vendt tilbage.