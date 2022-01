Nej, nej, nej.

Jens Stage er ikke til salg, og som B.T. senest kunne afsløre 12. januar, har FC København gjort det eftertrykkeligt klart med et prisskilt på 75 millioner kroner på midtbanespilleren.

Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at Jens Stage under alle omstændigheder skal koste præcis det beløb, men det var det svar, sportsdirektør Peter Christiansen gav Augsburg, da Bundesliga-klubben første gang kom med et bud på 26 millioner kroner.

Det afskrækkede dog ikke Augsburg, og mandag – på transfervinduets lukkedag – skriver tyske Kicker, at klubben ikke har opgivet FCK-spilleren og fortsat er i forhandlinger med den danske klub.

Ifølge B.T.s oplysninger passer det imidlertid ikke.

B.T. kan nemlig afsløre, at Augsburg har budt endnu en gang i den forgangne weekend, denne gang 35 millioner kroner, på 25-årige Jens Stage, men at svaret er omend endnu mere tydeligt end sidst – han er IKKE til salg.

FC København ser ham ifølge B.T.s kilder som en meget vigtig brik i jagten på guldet og vil på ingen måde slippe ham, og derfor er der ingen forhandlinger i øjeblikket mellem de to klubber. Der er helt lukket.

Dermed kunne FC København egentlig have fordoblet den pris, klubben i sommeren 2019 betalte AGF for at købe ham, men en ting er vigtigere end penge i Parken – det er mesterskabet.