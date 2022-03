Der er fortsat gang i svingdøren i FC Midtjylland.

B.T. kan afsløre, at Aral Simsir trods et lukket dansk transfervindue skifter klub og bliver udlejet til norske FK Jerv i det næste år.

Det unge stortalent, som var yderst tæt på en transfer til den tyrkiske topklub Trabzonspor i januar, kan skifte, fordi det norske vindue har åbent i hele marts.

Som B.T. også har kunnet afsløre, bliver Simsir i FK Jerv holdkammerat med Hobros forsvarsspiller i Mathias Haarup, der i slutningen af marts også skifter til den norske oprykkerklub i Eliteserien.

Den norske sæson begynder i april.

Aral Simsir mangler ifølge B.T.s oplysninger blot at skrive under på lejeaftalen med FK Jerv, og klubberne er enige.

19-årige Aral Simsir viste onsdag storspil i Youth League-ottendedelsfinalen mod Benfica, og han krydrede indsatsen med et lækkert mål til 1-1, da FC Midtjylland røg ud af turneringen med et nederlag på 2-3.

Aral Simsir er sammen med Mads Hansen, der er blevet købt af FC Nordsjælland, topscorer i ungdommens Champions League-turnering med syv mål hver.

Mens Aral Simsir forlader FC Midtjylland, er en anden angribers ellers ventede transfer brudt sammen.

Som B.T. har kunnet fortælle, var FC Midtjylland og den brasilianske klub Sport Club Internacional enige om en handel, der ville sende 24 millioner kroner til Superliga-klubben, mens FC Midtjylland stadig ville eje 25 procent af angriberen.

B.T. kunne samtidig oplyse, at Marrony endnu var i Danmark, og at aftalen ikke var underskrevet, da formaliteter og juridiske detaljer manglede at falde på plads.

Nu er handlen imidlertid afblæst, da Rusland få dage efter indledte en krig med Ukraine.

Manden, Marrony skulle afløse, er nemlig Yuri Alberto, som den russiske storklub Zenit har købt, og Internacional frygter grundet sanktionerne i Rusland, at klubben ikke får pengene i den handel.

Både FC Midtjylland og Internacional anser derfor Marrony-handlen for at være død.

Men transferen fortsætter i den danske klub, da Aral Simsir ryger til FK Jerv. Han har kontrakt med FC Midtjylland frem til 2025.