Der er noget specielt over det, når ærkerivalerne Brøndby og FC København henter spillere med fortid hos konkurrenterne.

Denne sommer ser dog ud til at blive en af dem, hvor det sker to gange. For ifølge B.T.s oplysninger er Brøndby nu så tæt på en aftale med den tidligere FCK-angriber Andrija Pavlovic, at det kun er de sidste formelle detaljer som blandt andet et lægetjek, der mangler.

De første spæde skridt mod en aftale blev taget for et par uger siden, hvor Brøndby og Rapid Wien åbnede dialogen om, hvordan en handel kunne strikkes sammen, så den serbiske angriber kunne skifte sin tilværelse på den østrigske klubs andethold ud med Brøndbys Superliga-mandskab.

Brøndby og fodbolddirektør Carsten V. Jensen ønskede ikke at betale en transfer, mens Rapid Wien godt kunne tænke sig at tjene lidt af de omkring 10 millioner kroner hjem, som østrigerne betalte FC København for Andrija Pavlovic.

Som B.T. kunne fortælle onsdag var den udfordring så stor, at det kun blev betragtet som 50/50, om Andrija Pavlovic ville ende i Brøndby. De procenter er markant større nu, og hvis ikke noget går galt til allersidst, skriver Andrija Pavlovic under på en kontrakt med Brøndby en af de kommende dage.

Alle aftaler er stort set på plads mellem samtlige parter - Rapid Wien, Brøndby og Andrija Pavlovic, og det er som nævnt kun detaljer, et bestået lægetjek og en underskrift, der mangler, før serberen kan iklæde sig den blå-gule trøje.

Sker det, vender Andrija Pavlovic tilbage til Danmark og Superligaen, hvor han på to sæsoner for FC København spillede 55 kampe og scorede 15 mål.

Et kontroversielt skifte med de to klubbers rivalisering in mente, men altså ikke det første denne sommer.

Kamil Wilczek skiftede tidligere i dette transfervindue fra tyrkiske Göztepe til FC København efter bare små syv måneder væk fra Brøndby. Han kommer til at spille sit første derby for FC København søndag, men der må Andrija Pavlovic nok alligevel vente lidt.

Så får han også lidt tid til at vænne sig til sit nye liv tilbage i København.