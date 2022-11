Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jesper Fredberg er så godt som på plads i den belgiske storklub Anderlecht.

Flirten blev første gang beskrevet i det belgiske medie Het Niewsblad for præcis tre uger, og siden har forhandlingerne om overgangen været særdeles intense.

I flere medier bliver den succesfulde dansker nævnt som ny mand i stillingen som teknisk direktør, men B.T. kan afsløre flere anderledes detaljer.

Stillingen som teknisk direktør i en klub af Anderlechts størrelse er i sig selv særdeles stor, men Jesper Fredberg har ifølge B.T.s oplysninger landet en endog større rolle i klubben, da han får en anden titel og bliver øverst ansvarlig for fodbold.

Samtidig kan B.T. løfte sløret for, at Jesper Fredbergs kontrakt vil gå til sommeren 2024.

Og slutteligt kan B.T.s belgiske kilder fortælle, at Anderlecht betaler, hvad der svarer til to millioner kroner for at løsrive Jesper Fredberg fra Viborg til fordel for den kæmpe stilling i Belgien.

41-årige Jesper Fredberg gjorde sig i flere år som cheftræner, men det helt store gennembrud som leder må siges at være kommet i Viborg, som han med få midler har rykket fra 1. division til positionen som øjeblikkelig topklub i Superligaen.

Tre år efter ankomsten kan Viborg foruden en masse succes sende Jesper Fredberg videre til en meget større adresse og samtidig tjene et par millioner kroner.

Jesper Fredberg begynder i sit nye job til nytår.