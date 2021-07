Esbjerg er i en kaotisk tilstand med træneren Peter Hyballa, der – som B.T. kunne fortælle – ønskes fyret af spillertruppen.

Nu er en enkelt af de spillere sluppet ud af omgivelserne i det vestjyske, hvor de bliver udsat for psykiske og fysiske afstraffelser.

B.T. kan afsløre, at Daniel Anyembe skifter til Superliga-klubben Viborg, som har købt højrebacken fri og givet ham en fireårig kontrakt.

Daniel Anyembes kontrakt i Esbjerg stod til at udløbe næste sommer, og da Esbjerg ifølge B.T.s oplysninger længe har vidst, at han ikke ville forlænge kontrakten, har klubben takket ja til Viborgs tilbud.

Daniel Anyembe skifter til Viborg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Daniel Anyembe skifter til Viborg. Foto: Liselotte Sabroe

Et tilbud, der er meget langt fra, hvad Esbjerg tidligere har kunnet få for Daniel Anyembe.

For to år siden fik 1. divisionsklubben ifølge B.T.s oplysninger et tilbud fra italienske Sassuolo på hele 2,2 millioner euro, 16,5 millioner kroner på den 22-årige esbjergenser.

Men da der skulle vejes for og imod, valgte Esbjergs daværende formand, Kristoffer Jarl Kristensen, i sidste ende at stoppe handlen, og så måtte Daniel Anyembe blive i den klub, han er vokset op i.

Nu er han så endelig kommet videre i en tid, hvor Esbjerg er i strid modvind.