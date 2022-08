Lyt til artiklen

FC København har allerede skilt sig af med Luther Singh fra overskudslageret af kantspillere.

Nu kan endnu én i udkanten af startopstillingen komme væk.

B.T. kan afsløre, at Utrecht viser stor interesse i Paul Mukairu, og der har på det seneste været dialog for at få ham til Æresdivisionen.

Det er dog ikke sikkert, at FC København vil slippe ham, og Paul Mukairu er ikke længere væk fra holdet, end at han senest blev skiftet ind med 27 minutter tilbage af den utroligt vigtige Champions League-kvalifikationskamp mod Trabzonspor.

Her var nigerianeren som bekendt med til at sikre et fantastisk resultat for FC København, som sikrede sig gruppespillet i den største klubturnering af dem alle. Det er selvfølgelig en oplevelse, alle spillere gerne vil gå rigtig langt for at få.

Paul Mukairu har dog måttet sande, at vejen til startpladser og tilfredsstillende spilletid i Superligaens seks første runder har været for lang. Han har kun fået 42 minutter på banen fordelt over tre kampe, mens han end ikke var udtaget til opgørene mod Horsens, Brøndby og Randers.

Det er han dog til søndagens slag mod FC Nordsjælland, hvor andre navne som Carlos Zeca, Khouma Babacar, William Bøving og Andreas Dithmer er fravalgt.

Paul Mukairu kom til FC København i vinter, da de senere mestre købte ham fri i Antalyaspor. Hans kontrakt med løverne går frem til slutningen af 2025.