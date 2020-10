Han har kaldt sig skadet uden at være det og sparket en bold efter assistenttræneren.

Brøndbys svenske stjerne Simon Hedlund har lagt sig ud med både spillere og trænere. Og nu er grænsen nået på den københavnske Vestegn.

B.T. kan nu fortælle historien bag, hvorfor den svenske offensivspiller var henvist til tribunen, da Brøndby i sidste weekend smed en sejr væk mod FC Midtjyllland.

Bag ligger flere episoder, hvor svenskeren i både holdkammeraters og træneres øjne er gået over grænsen. Det fortæller flere stemmer i og uden for Brøndby-truppen, der for nu er så langt ud, at de har mistet opbakningen til spilleren.

Når man kigger på en almindelig træning, vil 99,9 procent af alle de ting, der sker, være inden for skiven, og så en sjælden gang kan der ske noget, som er uden for skiven, det kan man ikke afvise Niels Frederiksen

Især en episode, der er få uger gammel, har fyldt meget hos holdkammeraterne og staben. Her sparkede Simon Hedlund i irritation en bold efter assistenttræner Jesper Sørensen – uden i øvrigt overhovedet at være i nærheden af at ramme.

Da B.T. spørger Brøndby-træner Niels Frederiksen ind til episoden, svarer han:

»Jeg vil ikke gå ind i det konkrete, du spørger om, men helt generelt vil jeg gerne sige, at når vi træner, så træner vi med høj intensitet og stor tænding. Det skal man gøre, fordi det er en konkurrencesport, og vi skal ud og konkurrere. Så vi skal træne med høj intensitet og tænding, og det gør vi. Og så kan man sige, at når man er i et miljø, hvor man gør det, kan det jo være, at der en sjælden gang imellem ryger en finke af panden på spillerne, og sådan tror jeg faktisk, at det er i alle klubber,« siger Niels Frederiksen og tilføjer:

»Jeg vil sige, at når man kigger på en almindelig træning, vil 99,9 procent af alle de ting, der sker, være inden for skiven. En sjælden gang kan der ske noget, som er uden for skiven. Det kan man ikke afvise. Når det sker, så håndterer vi det. Punktum,« forklarer Niels Frederiksen.

Hedlund blev ikke mere populær af at skyde en bold efter assistenttræner Jesper Sørensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hedlund blev ikke mere populær af at skyde en bold efter assistenttræner Jesper Sørensen. Foto: Liselotte Sabroe

I weekenden var Simon Hedlund sat helt uden for Brøndby kamptrup. Det var han efter en dårlig træningsuge, der kulminerede torsdag. Her gav Niels Frederiksen Hedlund besked om, at han hældte mod at sende ham på bænken mod de midtjyske mestre.

Ifølge B.T.s kilder reagerede svenskeren ikke synderligt udfarende oven på samtalen.

Men da spillerne kom ind fra træningsbanen, gik en grinende Simon Hedlund direkte ind og sagde, at da han ikke skulle starte inde om søndagen, var han skadet.

Hedlund var dog ikke skadet, og han trænede med både fredag og lørdag. Men det var også det, han gjorde. Han trænede med. Ikke meget mere.

Niels Frederiksen smed Simon Hedlund på tribunen i sidste uge. Foto: Bo Amstrup Vis mere Niels Frederiksen smed Simon Hedlund på tribunen i sidste uge. Foto: Bo Amstrup

Niels Frederiksen tog derpå beslutningen om, at det ikke var godt nok.

Søndag var Simon Hedlunds navn fraværende, da Brøndby offentliggjorde kamptruppen.

»Jeg synes, at der var nogen, der havde budt sig bedre til og vist sig bedre frem i træningen op til den kamp, og det er begrundelsen for, hvorfor han ikke var med i truppen til den kamp. Og andet er der sådan set ikke at sige til det. Så det er ikke noget med, at der er en eller anden samtale, og så kommer han ud. Det er et spørgsmål om, at jeg vurderer hans træningsindsats op til den kamp, og der har jeg vurderet, at andre har vist sig bedre frem,« lyder forklaringen fra Niels Frederiksen på svenskerens fravær.

B.T.s kilder fortæller, at 'straffeaktionen' mod Hedlund har stor opbakning i Brøndby-truppen. Her har hans holdkammerater længe ment, at svenskerens opførsel var over stregen, samt at snoren fra ledelsen var for lang.

Simon Hedlund løj om en skade efter sidste torsdags træning. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Hedlund løj om en skade efter sidste torsdags træning. Foto: Liselotte Sabroe

Som Niels Frederiksen tydeliggjorde efter kampen mod Midtjylland, er udeladelsen af Simon Hedlund til kampen mod FC Midtjylland ikke nødvendigvis ensbetydende med, at angriberen er længere væk fra holdet. Den betragtning har ikke ændret sig i løbet af denne uge:

»Nej, der er ikke noget, der har ændret sig i forhold til det, jeg tidligere har sagt,« forklarer Niels Frederiksen, der ifølge B.T.s kilder i Brøndby har at gøre med et ego, klubben har været bevidst om fra starten af.

Det gælder også historien om, at han inden skiftet til Brøndby i januar 2019 var kendt for at være én, der 'truede' med at ville skade de andre Union Berlin-spillere til træning, hvis han ikke kom på holdkortet, ligesom han ikke tøvede med at sige de samme ord til den tyske klub, hvis de skulle prøve at forpurre skiftet til Brøndby.

I Brøndby har man indtil nu set det som en del af hans enorme vindergen, og klubben har intet imod, at spillere viser attitude, fordi de ikke får den forventede spilletid. Men i ugen op til seneste kamp blev det for meget.