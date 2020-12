De skulle være OBs to vigtigste ledere og et team, som sammen tegner de sportslige linjer for næste kamp og for næste sæson. Men forholdet mellem OBs sportschef, Michael Hemmingsen, og klubbens cheftræner, Jakob Michelsen, har ikke sprudlet af loyalitet og sammenhold gennem de seneste måneder.

Det fortæller flere kilder til B.T.

Kilderne fortæller, at det bristede forhold især skyldes, at Michael Hemmingsen allerede i sensommeren begyndte at kontakte potentielle afløsere for Jakob Michelsen.

For mens sådan en sportschefsondering af trænerterrænet normalt skal foregå i det skjulte, lykkedes det ifølge B.T.s oplysninger ikke Michael Hemmingsen at gå stille nok med dørene. Tværtimod.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Der gik nemlig ikke længe, før Jakob Michelsen – mens han forsøgte at hive point hjem til til OB – af kollegaer og agentnetværk pludselig blev gjort opmærksom på, at hans chef bag hans ryg allerede var godt i gang med at finde en ny mand til posten.

Det er den korte version af en længere fortælling om, hvorfor Jakob Michelsen ifølge B.T.s oplysninger senest til sommer er fortid som træner i OB – med streg under senest.

Her udløber Jakob Michelsens kontrakt med fynboerne, og den bliver ikke forlænget. Det har OB signaleret med den mere og mere intense søgen efter nye trænere, og det ønsker Jakob Michelsen heller ikke under de nuværende arbejdsbetingelser.

»Vi har meldt ud, at vi tager hul på det med Jakob omkring årsskiftet – inde i det nye år – i forhold til at beslutte os for det. Den er egentlig meget ligetil. Hvem jeg snakker med generelt, det er internt,« siger Michael Hemmingsen til B.T. i et interview, du kan læse i sin helhed i faktaboksen.

Michael Hemmingsen, OB-sportschef »Vi har meldt ud, at vi tager hul på det med Jakob omkring årsskiftet – inde i det nye år – i forhold til at beslutte os for det. Den er egentlig meget ligetil. Hvem jeg snakker med generelt, det er internt.« Som vi har hørt det, har du i løbet af de seneste måneder forhørt dig om flere trænere, om de kunne være interesseret i jobbet i OB. Passer det? »Jeg har ingen kommentarer til, hvad der foregår i forhold til ansættelser og kommende ansættelser i Odense Boldklub.« Både Jess Thorup, da han blev fyret i Gent, og Jacob Neestrup skulle være blevet hørt til deres interesse i OB-jobbet. Er det sandt? »Jeg har ingen kommentarer til, hvordan og hvorledes ansættelser er i Odense Boldklub.« Hvordan er dit og Michelsens forhold? »Som jeg flere gange – også på tv – har sagt det: Vi har et fint forhold, og Jakob har gjort et rigtig godt stykke arbejde i Odense Boldklub. Vi er rigtig glade for de resultater, han har været med til at skabe. Vi kigger på, hvordan og hvorledes fremtiden ser ud på trænerfronten – som jeg har meldt ud flere gange – i det nye år.« Ser du det som en reel mulighed, at OB og Michelsen kan forlænge kontrakten? »Jeg vil slet ikke ud i det der i forhold til det ene og det andet ansættelsesforhold i Odense Boldklub. Så jeg kan bare sige til dig, som jeg har sagt rigtig mange gange, at vi har aftalt at tales ved i og omkring det nye år – først i det nye år.«

At Jakob Michelsen stadig er træner i OB her og nu i december 2020 bliver i sig selv af flere kilder, som B.T. har talt med, betragtet som lidt af en overraskelse. For siden sensommeren har OB-sportschef Michael Hemmingsen altså set sig om efter en ny træner, og blandt ansatte i OB blev Jakob Michelsen allerede dengang betragtet som en mand, der hang fast med neglene i sit job.

Men Michelsen overlevede sommeren, og han lever som OB-træner endnu. Det kunne måske have set anderledes ud.

Michael Hemmingsen har ifølge B.T.s oplysninger som minimum forhørt sig om Jess Thorup, efter han blev fyret i Gent, og Jacob Neestrup, som er ansat i Viborg, for at undersøge, om de to kunne være interesserede i at blive ny OB-træner.

Det var de to trænere åbenlyst ikke, men i stedet lod de enten direkte eller indirekte Jakob Michelsens bagland vide, at de altså var blevet tilbudt OB-trænerens job. De informationer har ikke gjort noget godt for forholdet mellem Michael Hemmingsen og Jakob Michelsen.

Michael Hemmingsen, OB sportsdirektør. Foto: Claus Fisker Vis mere Michael Hemmingsen, OB sportsdirektør. Foto: Claus Fisker

Og det forhold betyder, at der slet ikke har været en snak mellem de to parter om, hvorvidt en forlængelse af kontrakten, der udløber til sommer, kunne være en mulighed. Det kan den under ingen omstændigheder, som det ser ud lige nu, lyder det fra flere kilder tæt på forløbet.

For ingen af parterne ønsker at fortsætte samarbejdet – hverken Michael Hemmingsen, der længe har ledt efter en afløser, eller Jakob Michelsen, som kigger på mulighederne for et nyt job i udlandet.

Derfor er Jakob Michelsen allersenest til sommer fortid i OB, og Michael Hemmingsens jagt på en ny træner er af samme grunde heller ikke stoppet.

Hemmingsen har senest haft et par svenskere i kikkerten, hvoraf IFK Norrköpings Jens Gustafsson er den ene. Og siden i sommer er Jess Thorup både blevet ansat i Genk og siden FC København, mens Jacob Neestrup stadig er træner i Viborg.