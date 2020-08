Mestrene fra FC Midtjylland siger farvel til en stor profil.

Det er venstrebacken Marc Dal Hende, som ifølge B.T.s oplysninger skifter til Sønderjyske på en tre-årig aftale.

Marc Dal Hende, som har været en stor profil hos FC Midtjylland - særligt i guldsæsonen 2018 og i den efterfølgende sæson - er kommet overskud hos de nykårede mestre, hvorfor han nu skal have karrieren på ret kurs i sin gamle klub.

29-årige Dal Hende kom til FCM fra netop Sønderjyske i 2017. Han nåede at spille 64 kampe og score 18 mål i Superligaen for Ulvene.

Marc Dal Hende har idag været i Haderslev. Sønderjyderne betaler, ifølge B.T.s oplysninger, lige under en million kroner for den offensivt mindede og målfarlige Dal Hende.

Med tilgangen af den tidligere FCM-profil har Sønderjyske og træner Glen Riddersholm lukket hullet på venstreback, som har været et erklæret transfermål i dette transfervindue.

I den seneste sæson har Marc Dal Hende kun spillet ni kampe i Superligaen blandt andet som følge af, at det ikke lykkedes ham at skifte klub sidste sommer, hvilket ellers var et mål for ham selv og FCM.

Han er den tredje spiller-tilgang hos pokalvinderne Sønderjyske, som har været meget aktive tidligt i dette transfervindue.