Silkeborg har inden for seneste par måneder lavet to store salg i Mads Emil Madsen til LASK og unge Eskild Dall til Ajax, og millionerne kunne have fortsat med at vælte ind i den nedrykkede klub.

B.T. kan afsløre, at russiske FK Rostov har lagt et bud på cirka en million euro for forsvarsspilleren Frederik Alves, der i den forgangne sæson fik sit gennembrud i klubben og spillede 22 Superliga-kampe.

Men Silkeborg ville ikke af med sin 20-årige forsvarer, der har kontrakt i fire år endnu i den jyske klub.

»Jeg kommenterer ikke på bud, som vi har fået eller afgivet på spillere,« siger Silkeborg-direktør Kent Madsen og fortæller, at klubben oplever masser af henvendelser på Frederik Alves.

»Der er ganske stor interesse for Alves, og det kan man jo godt forstå. Specielt i anden halvdel af Superliga-sæsonen har han bare været bedre og bedre. Det er en spiller, som vi mener, der med fordel kan udvikle sig yderligere hos os. Vi vil rigtig gerne beholde ham og har også en lang aftale med ham,« forklarer han.

1. divisionsklubben har mere eller mindre lukket for flere afgange, lyder det fra direktøren.

»Medmindre der dukker noget fuldstændig ekstraordinært op, forestiller vi os ikke, at vi skal sælge flere spillere i det her vindue. Vi har solgt Mads Emil Madsen, og vi har solgt en ung spiller i Eskild Dall til Ajax, og så er vores lejede spillere også smuttet, ligesom vi har haft korte aftaler med vores målmand og Kees Luijckx, der også er væk. Det er spillere, der har spillet meget, og for at bevare en vis kontinuitet er det ikke vores målsætning at sælge flere spillere,« pointerer han.

Samtidig slår Kent Madsen fast, at der skal flere nye spillere ind i klubben.

»Vi håber på og forventer også, at vi henter to-tre, måske fire spillere ind. Det er ud over, at vi kun har én målmand nu, så det giver sig selv, at der også skal én ind dér, så vi kigger på gode spillere til alle kæder,« slutter Silkeborg-direktøren.