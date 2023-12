OB har fået styr på, hvem der skal lede Superliga-holdet i fremtiden.

B.T. kan afsløre, at Søren Krogh bliver ny permanent cheftræner i den fynske klub.

De stribede fra Ådalen har ifølge B.T.s kilder været nede på tre potentielle cheftrænere til det sidste, men til forskel fra tidligere tider i OB har klubben valgt en anden vej denne gang, og de to eksterne kandidater er blevet skåret fra, da Søren Krogh har imponeret mest i samtalerne og arbejdet med holdet.

Ifølge B.T.s oplysninger er der enighed og blevet givet håndslag på et samarbejde, og kun underskriften mangler at blive sat, før den nye cheftræner i Søren Krogh bliver præsenteret officielt.

Søren Krogh har fået jobbet som cheftræner i OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Søren Krogh har fået jobbet som cheftræner i OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det ventes at ske inden for ganske kort tid, så alle i klubben kan gå på juleferie med fokus på opgaven - at få OB væk fra nedrykningsspøgelset og samtidig bygge på den resultatmæssige fremgang, der har været under Søren Krogh som midlertidig cheftræner.

46-årige Søren Krogh var assistenttræner i OB under den tidligere cheftræner Andreas Alm, og da svenskeren efter en række dårlige resultater og især pokalblamagen 1. november mod 1. divisionsholdet FC Fredericia fik fyresedlen, blev der peget på Søren Krogh som ham, der skulle føre holdet frem mod efterårssæsonens afslutning.

I de fire kampe er det blevet til et enkelt nederlag til Hvidovre, men også sejr over Randers på udebane og to uafgjorte resultater mod Lyngby og FC Nordsjælland - men nok så vigtigt har udtrykket i spillet og den genvundne tro på projektet været, ligesom Søren Kroghs person over for fans og samarbejdspartnere har vundet mere og mere indpas.

Søren Krogh har fra næste måned været en del af OB i to år, da han i januar 2022 tiltrådte på Fyn efter en stilling som fodboldchef i AaB.

For få uger siden nedlagde OB stillingen som chefscout og ansatte i stedet Jimmi Nagel Jacobsen som ny head of recruitment. Nu er cheftræneren også på plads. Vis mere For få uger siden nedlagde OB stillingen som chefscout og ansatte i stedet Jimmi Nagel Jacobsen som ny head of recruitment. Nu er cheftræneren også på plads.

Inden da var han en årrække assistenttræner i FC Nordsjælland.

Nu får han karrierens største job - som Superliga-træner i OB.