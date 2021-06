Silkeborg vender tilbage til Superligaen uden sin største profil.

B.T. kan afsløre, at anfører og topscorer Magnus Mattsson bliver solgt til hollandske Nijmegen.

Midtjyderne meldte tidligere fredag ud, at klubben var blevet enig med en unavngiven klub om et salg af den 22-årige Mattsson, som i sidste sæson lavede 19 mål i 1. division, og der er altså tale om den nyoprykkede Æresdivisions-klub, kan B.T. fortælle.

Ifølge B.T.s kilder befinder Magnus Mattsson sig allerede i Holland i skrivende stund, og det er et spørgsmål om ganske kort tid, før handlen bliver en realitet.

Magnus Mattsson kommer ikke flyvende ind i Superligaen med Silkeborg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Magnus Mattsson kommer ikke flyvende ind i Superligaen med Silkeborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Magnus Mattsson bliver i Nijmegen holdkammerat med en anden nytilkommen dansker.

For få dage siden blev oplyste den hollandske klub, at den har lejet den tidligere Superliga-profil Mikkel Duelund fra Dynamo Kiev for den kommende sæson.

Nu har hollænderne penge med til et køb, og det har haft betydning for Silkeborgs forventninger til regnskabet, skrev klubben tidligere fredag.

Hvor den før forventede et minus på mellem 5 og 15 millioner kroner, hedder det nu et forventet resultat på mellem minus 5 millioner kroner og plus 5 millioner kroner.