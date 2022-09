Lyt til artiklen

Da Sevilla løb ind til onsdagens Champions League-brag i Parken, kunne det have været med Superliga-kometen Andreas Schjelderup på holdet.

B.T. kan afsløre, at den store spanske klub denne sommer har forsøgt at købe FC Nordsjællands guldfugl.

Ifølge B.T.s spanske kilder har La Liga-klubben med sportsdirektør Monchi i spidsen budt så mange penge for den 18-årige nordmand, at det beløb med bonusser kunne kysse 10 millioner euro, 75 millioner kroner. Men den garanterede her og nu-betaling var på omkring en tredjedel af den samlede pakke og ikke attraktiv nok for FC Nordsjælland.

Inden prisen nåede at blive skruet alt for højt op, blev både Sevilla, FC Nordsjælland og Andreas Schjelderup ifølge B.T.s oplysninger enige om, at det var en postgang for tidligt at lave handlen nu.

Parterne forventes derfor at genoptage forhandlingerne til vinter, når transfervinduet igen åbner.

Sevilla har ifølge B.T.s oplysninger længe haft et godt øje til Andreas Schjelderup og fulgt ham, siden han var 14 år, og den spanske klub har flere gange haft scouts i Farum for at besigtige det store talent.

Et talent, der her to år efter ankomsten til Danmark ser ud til at blive udfoldet i et stort gennembrud.

Andreas Schjelderup blev i august for anden gang i karrieren kåret til månedens bedste unge spiller i Superligaen, og han har i de første 10 runder scoret fem mål og lavet en assist.

Til vinter har han kun halvandet år tilbage af kontrakten med FC Nordsjælland, og det kunne være et passende tidspunkt at sælge, hvis den danske klub skal have hive et monstersalg ud af Andreas Schjelderup.

B.T. har været i kontakt med FC Nordsjælland, der ingen kommentar har til Sevillas bud på deres spiller.