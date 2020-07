AGF har gang i lidt af en kanonsæson i Superligaen, men allerede inden sæsonen er slut, har aarhusianerne oprustet til den næste.

Her skal AGF potentielt kæmpe for at komme i Europa, og det skal de bruge serbisk hjælp til. Den 27-årige kantspiller Milan Jevtovic er ifølge B.T.s oplysninger nu på plads i klubben, og dermed har sportschef Peter Christiansen lukket sin første handel i sommerens transfervindue.

Milan Jevtovic skriver under på en fire-årig aftale med Superligaens øjeblikkelige nummer tre.

Han kommer til AGF fra Røde Stjerne, hvor han i denne sæson har fungeret som reservespiller, men dog fik lov at spille i Danmark i en halv times tid, da serberne slog FC København ud af Champions League-kvalifikationen.

Det er dog nok mere tiden i Norge, som Milan Jevtovic er kendt for. Her har han været på lejeophold i både Bodø/Glimt og Rosenborg, inden det i 2018 blev til et permanent skifte fra tyrkiske Antalyaspor til Røde Stjerne i hjemlandet.

Nu skal Jevtovic så en tur tilbage til Skandinavien, hvor AGF-sportschef Peter Christiansen og cheftræner David Nielsen har udset sig serberen som en mand, der kan løfte AGF yderligere.

Denne sæson har været af de helt fine for aarhusianerne, som i den kommende weekend kan gå forbi FC København og lægge sig i pole position til den andenplads, der i Superligaen giver en sikker billet til Europa-kvalifikationen.

Det håber man stensikkert på i AGF-ledelsen, men noget tyder altså på, at sådan en position ikke er altafgørende for sportschef Peter Christiansens råderum på transfermarkedet inden den kommende sæson. Han har i hvert fald sørget for sin første forstærkning til næste sæsons hold.