Brøndby kan miste sin største profil Andreas Maxsø, selvom han har kontrakt med klubben i to år endnu.



B.T. kan afsløre, at den russiske storklub FK Rostov har lagt et bud på anføreren. Buddet lyder ifølge B.T.s oplysninger på 1,5 millioner euro, 11,25 millioner kroner.

Lige præcis det beløb betyder, at den danske mesterklub kan blive tvunget til at acceptere et salg af den 27-årige midterforsvarer.

B.T. kan nemlig fortælle, at Andreas Maxsøs frikøbsklausul pr. 1. september – dagen efter lukningen af det danske transfervindue, 1. september – netop er 1,5 millioner euro. Da det russiske transfervindue først lukker til oktober, er Brøndby nødt til at sælge, hvis FK Rostov og Maxsø gerne vil have en handel til at ske til den tid.

Andreas Maxsø har været en kæmpe succes i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Maxsø har været en kæmpe succes i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe

Ikke desto mindre er Andreas Maxsø en god økonomisk gevinst for Brøndby.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen hentede sin anfører på en fri transfer i 2019, og betingelsen for at få en stjernespiller af den kaliber var at acceptere frikøbsklausulen, så det er på ingen måde noget, der kommer som en overraskelse for ledelsen i Brøndby.

Af samme grund er klubben, der står foran kvalifikationskampe til Champions League, utvivlsomt allerede i gang med sonderinger i forhold til en mulig afløser for Andreas Maxsø, som har alle kort på hånden efter en sæson med et mesterskab, en lav frikøbsklausul og interesserede klubber fra udlandet.

Carsten V. Jensen har ingen kommentarer til historien.