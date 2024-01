Han blev verdenskendt som barn, og nu vil han som teenager få vist sig frem i det store fodboldland Spanien.

B.T. kan afsløre, at FC Københavns meget eftertragtede guldfugl Romeo Meyer skifter til den spanske topklub Girona på en treårig aftale.

Det sker denne lørdag, et døgn efter at U17-spilleren fra FC København, der er uden kontrakt, er fyldt 16 år og må skrive under på en aftale med en udenlandsk klub som fodboldspiller.

Spillere under 18 år må maksimalt knytte sig tre år til en klub, og det er netop tilfældet med Romeo Meyer, som ifølge B.T.s oplysninger i disse timer befinder sig i Spanien med sine agenter Jens Ørgaard og Thomas Rasmussen for at opfylde drømmen om at blive professionel fodboldspiller.

Romeo Meyer skifter FC København ud med Girona, der er i toppen af La Liga. Foto: Fodboldidioterne. Vis mere Romeo Meyer skifter FC København ud med Girona, der er i toppen af La Liga. Foto: Fodboldidioterne.

Og han lægger ud hos fodboldeuropas helt store overraskelse i denne sæson.

Girona ligger nemlig på sensationel vis nummer to i La Liga halvvejs inde i turneringen i Spanien - á point med Real Madrid på førstepladsen.

Ligesom kongeklubben fra den spanske hovedstad er det blot blevet til et enkelt nederlag i 19 kampe, og i de seneste mange ubesejrede uger er det blandt andet blevet til sejre over såvel Atletico Madrid som Barcelona.

Sågar på udebane mod sidstnævnte og med offensiv fodboldspil, hvor det mod begge mandskaber lykkedes at score hele fire mål i hver kamp.

Romeo Meyer blev fredag 16 år, og da han ikke havde kontrakt i FC København, kan han skifte til en udenlandsk klub nu. Foto: Fodboldidioterne. Vis mere Romeo Meyer blev fredag 16 år, og da han ikke havde kontrakt i FC København, kan han skifte til en udenlandsk klub nu. Foto: Fodboldidioterne.

I Girona skal purunge Romeo Meyer naturligvis ikke direkte op på førsteholdet og spille seniorfodbold med det samme, men det er ifølge B.T.s oplysninger en del af planen, at han langsomt, men sikkert, sluses ind på klubbens bedste mandskab, uden at der skal gå for lang tid.

Du kan her se et klip fra 2018, da Romeo Meyer blot var 10 år gammel og spillede for FC Nordsjælland. Dengang han scorede et formidabelt mål, som gik verden rundt.

Congratulations to our U11 on winning Jægersborg Cup today Here one of the goals from the final #TheWayWe #Attack #BelieveInYouth pic.twitter.com/rozw1LNzUQ — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) August 19, 2018

Siden har den offensive midtbanespiller fortsat sin udvikling i så høj grad, at han nu skal vise prøver på sin lækre tekniske kunnen i et land, hvor den slags kvaliteter er lige så højt værdsat som tapas.