Nu er det så tæt på, som det overhovedet kan komme.

B.T. kan natten til lørdag afsløre, at Pione Sisto har bestået lægetjekket i FC Midtjylland og nu er millimeter fra at kalde sig Superliga-spiller for mestrene.

Den del bør blot være en formalitet, når alle andre aftaler om en kontrakt er på plads, men i sidste uge faldt en anden transfer til jorden, da Pione Sisto droppede lægetjekket og et forestående skifte fra Celta Vigo til FC København.

Men natten til lørdag forlod Pione Sisto lægeklinikken i det jyske efter en gennemført kontrol af kroppen.

Pione Sisto ankom fredag aften til Københavns Lufthavn.

Som B.T. kunne fortælle fredag, ankom den 26-årige kantspiller til København om aftenen med et fly fra Portugal, inden han kort efter satte sig ind i et indenrigsfly til Karup Lufthavn.

Den lange tur, der begyndte med et farvel til kollegerne i det nordvestlige Galicien tidligt på dagen, var ikke slut, og et stykke tid efter midnat kunne alle i FC Midtjylland, Celta Vigo og i Sisto-familien ånde lettet op - lægetjekket er veloverstået.

Dermed er Pione Sisto så godt som købt og kan snart kalde sig FC Midtjylland-spiller.

Nu mangler kun en underskrift...