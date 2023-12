OB har gjort et scoop og henter en markant profil til ledelsen.

B.T. kan afsløre, at Jimmi Nagel Jacobsen bliver ny head of recruitment i OB.

Og det er altså ikke hvem som helst, den fynske Superliga-klub er lykkedes med at ansætte.

Jimmi Nagel Jacobsen forlader nemlig en kæmpe stilling som sportschef i Brann, der netop har sikret sig sølvmedaljer i Eliteserien og pokaltitlen. Opsigelsen blev annonceret af den norske klub for få timer siden.

Björn Wesström og Jimmi Nagel Jacobsen skal arbejde tæt sammen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Danskeren skal dog stadig være i klubben denne måned med, inden han begynder i sit job i Odense.

I Brann har han været med til en meget stor turnaround i klubben, som for to år siden rykkede ud af den bedste række, men altså nu er en topklub i Norge.

Ifølge B.T.s norske kilder skal Jimmi Nagel Jacobsen assistere fodbolddirektør Björn Wesström, og dermed skal han varetage mange af de opgaver, som Steffen Nielsen tidligere havde ansvaret for.

Steffen Nielsen blev i sidste uge fyret i OB fra rollen som assisterende fodbolddirektør efter en intern undersøgelse.

Det har efterladt et hul i ledelsen, som skulle organiseres på ny, og det bliver løst med en særdeles succesfuld og erfaren profil i Jimmi Nagel Jacobsen.

Ansættelsen af den nye chef for rekruttering betyder også, at OB ifølge B.T.s oplysninger dropper jagten på at ansætte en chefscout.

Klubben lancerede i oktober, at man ledte efter en ny mand på den post som følge af Adrian von Heijnes opsigelse, da han drog til Sverige for at komme tættere på familien med et job som teknisk chef i Hammarby.

Det gør man ikke længere med omstruktureringen af ledelsen, og næste store opgave for makkerparret Bjørn Wesström og Jimmi Nagel Jacobsen må være at sikre en permanent cheftræner.