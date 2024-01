OB forstærker Superliga-truppen.

B.T. kan afsløre, at det unge stortalent Yaya Bojang er ny førsteholdsspiller i Ådalen.

Forsvarsspilleren var i efteråret udlejet fra sin klub Real de Banjul i hjemlandet Gambia til netop OB, hvor han viste sig frem på U19-mandskabet, og nu henter fynboerne ham på en længerevarende kontrakt og udnytter købsoptionen i lejeaftalen.

Han er købt ind til klubbens bedste hold styret af den nye faste cheftræner Søren Krogh.

Tonny Hermansen og Yaya Bojang, da han kom til klubben første gang for et halvt år siden. Foto: OB Vis mere Tonny Hermansen og Yaya Bojang, da han kom til klubben første gang for et halvt år siden. Foto: OB

Ifølge B.T.s oplysninger har Yaya Bojang underskrevet en kontrakt af 3,5 års varighed.

OB har indledt træningen mod den spændende forårssæson og har allerede haft en travl vinter.

Således har der i løbet af de seneste uger været aktivitet på både ledelsesgangen og i Superliga-truppen.

Søren Krogh har som nævnt overtaget jobbet som cheftræner, og han har fået Mads Lyng som ny assistenttræner.

Også Jimmi Nagel Jacobsen er nytiltrådt som head of recruitment under fodbolddirektør Björn Wesström.

Nu er der så også den første spillerforstærkning på plads - det er velkendte Yaya Bojang på 19 år.