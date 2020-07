OB har landet en meget vigtig kontraktforlængelse.

B.T. kan afsløre, at klubbens talentfulde angriberkomet Max Fenger har sat sin underskrift på en toårig aftale, så han har bundet sig til fynboerne frem til sommeren 2022.

Max Fenger har fået et mindre gennembrud i den fynske trøje efter coronapausen, hvor han har været en afgørende figur og scoret nogle særdeles vigtige mål, der har sikret OB chancen for at kunne spille sig til europæisk fodbold i næste sæson.

Således nettede han tre gange i playoffkampene mod Randers og er blevet lidt af en publikumsfavorit på Fyn.

OB belønner unge Max Fenger med en ny kontrakt. Foto: Claus Fisker Vis mere OB belønner unge Max Fenger med en ny kontrakt. Foto: Claus Fisker

Max Fengers nu tidligere kontrakt løb et år frem, og det var meningen, at klubben lige ville se ham an på seniorniveau, men hans gode form og iøjnefaldende præstationer for førsteholdet i de seneste kampe har gjort, at en forlængelse af den unge angribers aftale har været høj prioritet for OB.

Nu er der så kommet ro på for alle parter med den nye aftale, hvor der er lagt endnu et år på.

18-årige Max Fenger kom til OB fra FC Roskilde i 2018, efter han havde scoret imponerende 26 mål i U17-divisionen. Målformen er bare fortsat på U19-niveau, og nu har han så dedikeret de næste par år til også at gøre det i Superligaen, hvis hans succes da ikke gør, at han bliver solgt til en større klub inden.

OB og Max Fenger tørner ind i AC Horsens som den næste modstander om pladsen for at møde enten FC København eller AGF i kampen om europæisk fodbold, og første opgør bliver fløjtet i gang klokken 18.00 torsdag på Nature Energy Park.