Superligaens kriseramte fynboer er på jagt efter forstærkninger i bestræbelserne på at slippe væk fra nedrykningskampen.

Og nu erfarer B.T., at OB er tæt på en ny midtbanemand.

Den fynske klub skulle være langt i forhandlingerne med den gambiske midtbanespiller Alasana Manneh, der spiller i den bedste polske række for Gornik Zabrze.

Den 24-årige gambier, der har det bedst på den defensive midtbane, har en fortid i selveste FC Barcelona - hvor han kom til som ungdomsspiller. Han nåede dog aldrig at blive aktuel for førsteholdet.

I stedet skiftede han i 2019 til polsk fodbold, hvor han har haft fin succes. Det er desuden blevet til seks optrædener for Gambias landshold.

Og nu lugter det af et skifte til Superligaen. Ifølge B.T.s oplysninger håber OB at lande gambieren inden søndagens svære udekamp mod Silkeborg, og den polske klub skulle ligeledes være interesseret i at få solgt Manneh i dette vindue, da hans kontrakt udløber i sommeren 2023. Han kan dermed forhandle frit med andre klubber fra 1. januar 2023.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra OB til den mulige forstærkning.

OB har fået en forfærdelig start på sæsonen - fire point er det sølle resultat af de første seks kampe.