FC København får ikke Magnus Mattsson i første hug.

B.T. kunne lørdag morgen som det første medie afsløre, at de danske mestre har budt på stjernespilleren fra NEC Nijmegen.

Nu kan B.T. så løfte sløret for, at buddet på den 24-årige offensivspiller er blevet afvist.

Forhandlingerne ser derfor svære ud.

Situationen er den, at den hollandske Æresdivisions-klub er dybt afhængige af danskeren, og samtidig har man den trumf i ærmet, at man bare kan forlænge aftalen med Magnus Mattson, hvis man vil.

I kontrakten, der står til at udløbe om et halvt år, har NEC Nijmegen således en klausul, der gør, at man bare skal trykke på knappen for at have ham et år mere.

Samtidig er Magnus Mattsson dog ifølge B.T.s oplysninger særdeles interesseret i at komme til FC København, så pokerspillet er i gang.

Der er under en uge tilbage af transfervinduet.