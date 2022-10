Lyt til artiklen

Søndag lykkedes det for Lyngby at hente et flot point i Brøndby, og mandag kan klubben glæde sig endnu mere.

B.T. kan afsløre, at Superliga-truppen bliver markant forstærket med erfaring fra 135 kampe i Æresdivisionen, 16 kampe i Serie A og 24 kampe i 2. Bundesligaen.

Der er tale om hollænderen Timo Letschert, som får en kontrakt for resten af året.

Den 29-årige midterforsvarer har i de seneste dage trænet med i Lyngby og er en mand, som de kongeblå gennem længere tid har forsøgt at hente til klubben – især efter profilen Andreas Bjelland gik i stykker med en slem ankelskade.

Timo Letschert har et cv, de fleste Superliga-spillere ville misunde, og han spillede i sidste sæson i AZ Alkmaar indtil kontraktudløb denne sommer.

Før det var han i Hamburger SV, Utrecht og Sassuolo, der i sommeren 2016 købte ham fri i selvsamme Utrecht, hvor han tidligere fik sit gennembrud, for over 26 millioner kroner.

Nu skal han så prøve sig af i Lyngby, der var en af flere interesserede Superliga-klubber, da AaB ifølge B.T.s oplysninger også har haft kig på hollænderen, efter aalborgenserne i slutningen og på bagkant af det danske transfervindues lukning først sendte Anders Hagelskjær til Sarpsborg 08 og siden solgte midterforsvareren Mathias Ross til Galatasaray.

Netop AaB er i øjeblikket nærmeste konkurrent til Lyngby, som ligger nederst af Superligaen med fire point. Seks point adskiller klubberne efter den første halvdel af grundspillet.