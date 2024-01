En dansker kan blive til to i Konyaspor.

Lyngby og den tyrkiske klub forhandler nemlig om et skifte for Rezan Corlu, kan B.T. afsløre.

Hvis handlen bliver en realitet, vil Rezan Corlu blive holdkammerat med Louka Prip, som i sommer også lavede skiftet til Konyaspor.

Rezan Corlu er i gang med sin tredje periode i Superliga-klubben, men nu kan det altså være tid til et nyt udenlandsk eventyr for den danske spiller, som tidligere også har været i den italienske storklub AS Roma.

Rezan Corlu har et halvt år tilbage af sin kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rezan Corlu har et halvt år tilbage af sin kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Offensivspilleren kom første gang til Lyngby i sommeren 2018 fra netop AS Roma, der havde købt ham i barndomsklubben Brøndby, og hos de kongeblå fik han sat fut i karrieren som en af holdets største profiler, så de blågule fra Vestegnen købte ham fri af det italienske.

Samtidig udlejede Brøndby ham i endnu et år til Lyngby, og her fik Rezan Corlu igen en succesfuld sæson, så da han ikke fik gennembruddet i Brøndby i sæsonen 2020/2021, slog Lyngby til og købte ham på en længerevarende kontrakt.

Den står til at udløbe om et halvt år, og da Rezan Corlu leder efter spilletid efter en efterårssæson, hvor han ikke har været foretrukket i Lyngby, er både spiller og klub åbne for et klubskifte.

Konyaspor ligger lige akkurat på den rigtige side af nedrykningsstregen i den bedste tyrkiske række med et point ned til Fatih Karagümrük.