FC København har endelig fundet afløseren for Ståle Solbakken.

B.T. kan afsløre, at ny mand i trænersædet bliver Jess Thorup. Aftalen er lukket, og københavnerne køber ham fri i Genk for en pris på mellem fire og fem millioner kroner.

FC København går angiveligt efter at præsentere Thorup mandag, og dermed er søndagens opgør mod Lyngby den sidste med den midlertidige løsning Hjalte Bo Nørregaard som cheftræner.

Næste træk er at lande Jess Thorups assistent, og ifølge B.T.s oplysninger er klubben fast besluttet på, at det skal være Viborgs cheftræner, Jacob Neestrup, der kender FCK særdeles godt, da han tidligere også har været assistent under Ståle Solbakken.

FCKs spillere skal trænes af Thorup. Foto: Liselotte Sabroe

Skiftet til FCK er en kæmpe bombe, da Jess Thorup for ganske nylig blev ansat som cheftræner i Genk, hvor han kun har siddet i sædet i godt og vel en måned.

På en treårig aftale.

Den er det altså lykkedes FC København at købe ham ud af, selv om Genk har haft godt med succes med Thorup i spidsen og fået vendt skuden med en række fine resultater.

I de fem kampe, det er blevet til i den belgiske liga under Thorup, har holdet ikke tabt og vundet de seneste tre. Men nu er han altså videre i karrieren.

Jobbet i FC København bliver ikke mindre end det tredje i denne nye sæson for den tidligere FC Midtjylland-træner, der 14. september blev fyret i Gent.