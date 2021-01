AC Horsens er tæt på at have sin nye cheftræner på plads.

B.T. kan afsløre, at den tidligere Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou meget vel er manden, der skal forsøge at redde sæsonen i Superliga-klubben.

Parterne har i de seneste dage været i seriøse forhandlinger, og Jens Berthel Askou har netop opsagt sin stilling hos færøske HB Torshavn, som han gjorde til mestre. Klubben meddeler mandag, at opsigelsen fra danskeren skyldes, at han har fundet sig en anden klub.

B.T. har spurgt den jyske klubs sportschef, Niels Erik Søndergård, til Jens Berthel Askou, og herfra lyder det:

»Jeg ønsker ikke at kommentere det. Jeg har godt set, at der bliver spekuleret i forskellige navne i pressen, og det eneste, vi kan sige, er, at vi havde sat os et mål om at have en træner på plads inden 7. januar, hvor vi starter træningen op. Det er stadig den målsætning, vi har,« siger Niels Erik Søndergård og tilføjer:

»Vi kan ikke give nogen garanti på, at vi når det til den dato, men vi har været i gang med en grundig proces og er kommet tættere på målstregen.«

AC Horsens har stået uden fast cheftræner i en måned, efter Jonas Dal blev fyret for de resultater, der har givet en faretruende nedrykningsplads i Superligaen.



Klubben har især haft et godt øje til Brøndbys assistenttræner, Martin Retov, men mere og mere tyder på, at det ægteskab ikke bliver til noget denne gang.

B.T. har uden held forsøgt også at få en kommentar fra Jens Berthel Askou.