Han var favoritten, og han fik jobbet.

Jakob Poulsen skal også i fremtiden være cheftræner i Viborg.

TV Midtvest var først med historien, men B.T. kan afsløre, at Jakob Poulsen får en længerevarende kontrakt.

40-årige Jakob Poulsen er ifølge B.T.s oplysninger den eneste kandidat, der er blevet tilbudt jobbet, og han har takket ja til udfordringen, som bliver hans første cheftrænerjob på en længere kontrakt.

Jakob Poulsen får stillingen som cheftræner i Viborg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Jakob Poulsen får stillingen som cheftræner i Viborg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Viborg har siden begyndelsen af november haft Jakob Poulsen som midlertidig træner, da først forhandlingerne om Jacob Friis og siden salget af den daværende cheftræner til Bundesliga-klubben Augsburg blev en realitet.

I de fire kampe blev det til to sejre og to nederlag.

Mens Jakob Poulsen passede butikken og voksede med opgaven, sonderede Viborg terrænet for mulige cheftrænere. Men samtidig understregede sportschef Mads Agesen hele tiden, at Jakob Poulsen lå rigtig godt til i feltet, og Viborg-bossen kaldte allerede i dagene omkring spekulationerne om Jacob Friis den nye styrmand for en ‘enorm kapacitet’ og fremhævede hans lederevner.

»Han har været med på vores rejse i nogle år, så han kender vores værdier og kender klubben. Men først og fremmest er han også meget nysgerrig på spillet. Mange tidligere spillere har måske ry for at være lidt dovne, men det er Poulsen bestemt ikke. Og det gør ham enormt interessant, at han på den måde virkelig gerne vil udvikle sig som træner,« sagde Mads Agesen til Viborg Stifts Folkeblad inden Jacob Friis’ skifte.

Jakob Poulsen nåede i næsten tre år at være assistenttræner i Viborg og har altså været en del af den opadgående kurve, der kulminerede i sidste sæson med europæisk fodbold og en fjerdeplads i Superligaen.

Nu har han takket ja til at stå forrest på skibet, og dermed fik klubben den cheftræner, som den ville have.