Efter næsten en uges stilhed er Patrick Olsens forestående skifte til Slask Wroclaw endelig ved at blive gennemført.

B.T. kunne tirsdag fortælle, at AGFs store satsning var detaljer fra at blive solgt til den polske midterklub, og nu kan B.T. afsløre, at midtbanespilleren med et ophav i Tårnby søndag aften forlod Danmark og bliver solgt for en pris på 1,3 millioner kroner.

Det fortæller B.T.s kilder i Polen, efter Patrick Olsen er blevet spottet i lufthavnen i det store land, hvor han skal forsøge at få karrieren tilbage på sporet i Ekstraklasa.

Salget for AGF er langt fra det, som klubben for blot halvandet år siden betalte i AaB for at købe Patrick Olsen fri.

Dengang var han så attraktiv i Aarhus, at otte millioner kroner ifølge B.T.s oplysninger blev sendt nordpå for at få den 27-årige spiller til den jyske hovedstad.

Nu er situationen den helt modsatte.

Patrick Olsen er blevet overhalet i hierarkiet i AGF og har så langt til spilletid, at han er snublende tæt på at skifte til Slask Wroclaw, hvor han får en kontrakt til sommeren 2025.

Kun et lægetjek og en underskrift mangler, før transferen kan få skiltet 'done deal'.