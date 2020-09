På under et døgn har Superliga-klubben Lyngby mistet sin hovedsponsor og fundet en ny.

B.T. kan afsløre, at de kongeblå, der fredag hentede medejer Brian Hamalainen tilbage til klubben som spiller, fremover vil få Danmarks førende nedrivningsfirma J. Jensen på trøjen.

Der er tale om gammel kærlighed, der ikke vil ruste, da J. Jensen også var hovedsponsor i klubben i to år fra 2011 til 2013.

Udmeldingen om Jetbulls farvel til Lyngby kom som følge af, at bettingsponsoren ikke har dansk sportslicens og derfor må stoppe sit engagement på det danske marked.

»Jetbull har hele vejen været en passioneret partner, der har støttet op om vores spændende projekt. Vi har sammen rykket til overliggeren for, hvordan et hovedsponsorat kan se ud i Lyngby Boldklub med kreative tiltag, events på stadion og happenings til gavn for fansene. Desværre betyder flere omstændigheder, at Jetbull har revurderet deres businesscase på det danske marked og besluttet at drosle ned. Derfor er vi blevet enige om at stoppe samarbejdet,« forklarer Andreas Byder, Lyngby-direktøren, om det afsluttede forhold.

Men der gik altså ikke længe, før det ledige hovedsponsorat blev snuppet af J. Jensen, som allerede vil pryde trøjen ved sæsonens første kamp mod AaB.

Ifølge B.T.s oplysninger vil samarbejdet med J. Jensen foreløbig vare til årsskiftet.

Næste år vil Lyngby Boldklub fylde 100 år.