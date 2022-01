Først var det Mikael Uhre, så var det Morten Frendrups tur, og nu er den største stjerne af dem alle i Brøndby, Andreas Maxsø, tæt på et farvel.

Som B.T.s podcast Transfervinduet kunne fortælle onsdag, trak det op til et skifte for den 27-årige forsvarsspiller.

Fredag aften begyndte rygtet om Bordeaux så at florere på Twitter, da den italienske journalist Gianluigi Longari skrev, at den franske klub og Brøndby var ved at nå til enighed om en handel, men ingen medier kunne verificere oplysningerne om en lejeaftale med option på køb.

B.T. kan dog fortælle, at den er god nok, da Brøndby og Bordeaux har sagt o.k. til hinanden i forhold til en lejeaftale, der vil sende Brøndby-anføreren til Ligue 1 i det næste halve år.

Samtidig kan B.T. afsløre, at Andreas Maxsø vil få en permanent aftale på yderligere tre år i Bordeaux, hvis han og klubben til sommer vil fortsætte samarbejdet.

Klubberne har forhandlet tæt i de seneste dage, og hvis det hele ender ud i en transfer, og Andreas Maxsø til sommer skifter permanent til Bordeaux, vil Brøndby i alt tjene 2,2 millioner euro, 16,5 millioner kroner, på sin spiller.

Det kan lyde som en lav pris for en Superliga-stjerne på et mesterhold, men som B.T. afslørede i sommer, har Andreas Maxsø en klausul i sin kontrakt, der gør, at Brøndby maksimalt kan kræve 1,5 millioner euro, 11 millioner kroner, for ham ved et salg.

Derfor er det her muligheden for, at klubben fra Vestegnen kan tjene endnu mere.

Ifølge B.T. oplysninger er det forventningen, at handlen med Andreas Maxsø bliver gennemført i de næste 24 timer, men transfervinduet lukker først ved midnat, og som bekendt er der intet lukket, før alt er underskrevet, og aftalen kan stadig nå at skifte retning og blive ændret.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Brøndby, men det er ikke lykkedes.