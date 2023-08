I Vendsyssel FF jubler de over et rekordsalg, i AGF har de optur over at hente nyerhvervelsen Tobias Anker foran andre konkurrenter, men også i FC Midtjylland er der stor glæde.

B.T. kan nemlig afsløre, at Ulvene scorer 50 procent af købssummen, som AGF har betalt for at hente stortalentet til Aarhus.

AGF har betalt i underkanten af tre millioner kroner for den 22-årige Tobias Anker, og det betyder, at FC Midtjylland scorer næsten halvanden millioner kroner på deres tidligere spiller.

For da FC Midtjylland for et år siden sendte det 194 centimeter høje forsvarsanker til 1. divisionsklubben, sikrede man sig samtidig halvdelen af en kommende transfer, og med hans flotte udvikling i Vendsyssel, er der allerede gevinst.

Tobias Anker, da han skrev under på kontrakten med AGF. Til højre ses den aarhusianske klubs sportschef Stig Inge Bjørnebye Foto: AGF.DK Vis mere Tobias Anker, da han skrev under på kontrakten med AGF. Til højre ses den aarhusianske klubs sportschef Stig Inge Bjørnebye Foto: AGF.DK

Samme nummer har FC Midtjylland lavet med ukrainske Artem Dovbyk, som meldes utroligt tæt på et skifte til spanske Girona i en deal til en værdi af syv millioner euro, altså omkring 52 millioner kroner.

Hvis det skifte fra ukrainske Dnipro som ventet går igennem, tilfalder der 26 millioner kroner til FC Midtjylland.

Den danske klub solgte angriberen for tre år siden, men kan altså tjene mange flere penge på ham.