Frank Onyeka kan snart kalde sig for Premier League-spiller.

Det har længe ligget i kortene, at han skulle skifte til FC Midtjyllands nyoprykkede søsterklub Brentford, og nu kan B.T. fortælle, at det kun er de allersidste detaljer, der mangler, før handlen er en realitet.

Aftalen er så tæt på at blive til virkelighed, at Frank Onyeka ifølge B.T.s oplysninger er på vej til Danmark for at gennemgå et lægetjek.

B.T.s kilder tæt på forløbet fortæller, at Onyeka efter en ferie i hjemlandet Nigeria lander i Københavns Lufthavn tirsdag, og han bliver i hovedstaden, for det er her – og ikke hos Brentford i England, at lægetjekket skal foretages onsdag.

Frank Onyeka er tæt på et skifte til Brentford. Foto: Henning Bagger

Alt imens arbejdes der i kulissen på at finde frem til en pris for handlen, for det er ifølge B.T.s oplysninger endnu ikke faldet helt på plads.

Det forlyder dog, at den vil lande tæt på markedsprisen og ikke over 100 millioner kroner, som ellers har været rygtet, fordi Brentford er kommet til enorme summer som følge af Premier League-oprykningen.

Den betyder som minimum en merindtægt på en milliard kroner, og nu er er del af de penge på vej ind i FC Midtjylland. Et beløb, der i hvert fald er større end de 45 millioner kroner, som Club Brugge fra Belgien fik afvist på Superliga-stjernen i oktober. I maj sagde han selv, at han derefter var blevet lovet et skifte denne sommer, og nu er det ved at være på plads.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra FC Midtjylland.