Jasin Assehnoun.

Navnet ringer næppe mange klokker for den gængse Superliga-seer netop nu - men det kan ændre sig meget snart.

Ifølge B.T.s oplysninger er den transferfrie offensivspiller nemlig et varmt emne i flere Superliga-klubber, der higer efter offensiv firepower.

Og netop nu tygger han på et kontrakttilbud fra oprykkerne Vejle, der over de seneste måneder har bejlet til den 24-årige teknisk stærke spiller, der gør sig på begge kanter.

I Nørreskoven håber man at lande spilleren som en af to offensive forstærkninger, inden vinduet smækker i.

Oveni Vejles kurtiseren skal Assehnoun dog også forholde sig til stærk interesse fra en anden dansk klub, og derfor overvejer han altså sit næste karriereskridt efter sit kontraktudløb i hollandske FC Emmen.

Her har han spillet de to seneste sæsoner - i forrige sæson var han en profil med syv kasser og var med til at rykke holdet op i Æresdivisionen, mens han tilmed spillede sig ind i den finske landsholdsvarme.

I den seneste sæson fik han så 33 kampe i den bedste hollandske række, men i en mindre vigtig rolle, da FC Emmen rykkede ud af Æresdivisionen igen.

Nu er han så fri på markedet - og noget tyder på, at kursen er sat mod Danmark og Superligaen, selv om han tidligere i dette vindue også har haft svensk interesse.