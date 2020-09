FC Københavns Michael Santos er tæt på et skifte fra den danske klub.

B.T. kan afsløre, at den spanske angriber er enig med sin tidligere klub Leganés fra den næstbedste spanske række, Segunda División, om sine personlige forhold, hvorfor et skifte er meget nært forestående.

Ifølge B.T.s oplysninger forhandler klubben nu blot om de sidste detaljer - og det er endnu ikke på plads, om det ender med et salg eller et lejemål med klausul om køb.

Lige nu forhandles der især om, hvad Michael Santos skal koste, hvis han laver et permanent skifte tilbage til den spanske klub, der lejede ham i Malaga i 2018/2019.

FC København ønsker ifølge B.T.s oplysninger en pris på 1,5 millioner euro, godt 11 millioner kroner, mens Leganés i første omgang håbede at lande ham til en pris på 1,2 millioner euro, knap ni millioner kroner.

For et år siden kostede han manager Ståle Solbakken to millioner euro, 15 millioner kroner, da nordmanden fik ham løsrevet fra Malaga.

Kilder tæt på forhandlingerne melder, at FC København og Leganés er i en god dialog og forventes at nå en aftale.

Det bakkes også op af, at Michael Santos ikke er udtaget til søndagens kamp mod OB.

B.T. forsøger at få en kommentar fra FC København.