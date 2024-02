FC København sætter speederen i bund her mod slutningen af transfervinduet.

Bold.dk kunne torsdag afsløre, at de danske mestre henter målmanden Rúnar Alex Rúnarsson, og det stemmer overens med B.T.s oplysninger.

B.T. kan samtidig løfte sløret for, at den 28-årige keeper er kommet fri af sin kontrakt hos Premier League-giganterne fra Arsenal, og at han underskriver en kontrakt til sommeren 2027 med FC København.

I denne sæson har den islandske målmand været udlejet til Cardiff, og det var meningen, at han skulle være dér til sommer, men det er der fundet en løsning på.

FC København er ved at få styr på målmandssituationen. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere FC København er ved at få styr på målmandssituationen. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Rúnar Alex Rúnarsson skal til at begynde med udfylde det hul, der er opstået, efter at Theo Sander er blevet skadet og vil være væk i flere måneder, og så er det meningen, at han til sommer skal kæmpe med om pladsen i buret, når det klare førstevalg Kamil Grabara er skiftet til Bundesliga-klubben Wolfsburg.

Men først skal alle de sidste detaljer på plads, og det bliver der arbejdet hårdt på.

Superliga-kendere kan med garanti huske Rúnar Alex Rúnarsson, for han begyndte sin udlandskarriere i Danmark hos FC Nordsjælland, inden keeperen tog turen videre til fransk, belgisk, tyrkisk og engelsk fodbold.

Med tilgangen af Rúnar Alex Rúnarsson vil FC København have hentet sin anden forstærkning fra Premier League. Mandag lejede klubben den islandske landsholdskæmpe Scott McKenna i Nottingham Forest.