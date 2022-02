FC Midtjylland er yderst tæt på et salg af rekordindkøbet Marrony.

Superligaens førerhold er enig med den brasilianske klub Sport Club Internacional, som det brasilianske medie Globo også beretter, og B.T. kan afsløre, at midtjyderne samtidig ikke giver helt slip på ham, da den danske klub beholder 25 procents ejerskab i Marrony.

Ifølge B.T.s oplysninger er Marrony endnu ikke rejst til sit hjemland og sin nye klub, men parterne er så langt i processen, at aftalen er ved at blive lukket.

Marrony kom til FC Midtjylland i august for rekorddyre fire millioner euro, hvilket svarer til 30 millioner kroner, men med denne aftale får den danske klub stort set det hele igen og med mulighed for at tjene yderligere på den 23-årige angriber.

Sport Club International betaler i første omgang 3,2 millioner euro, 24 millioner kroner, for at købe Marrony fri, og der er lagt målbonusser ind, som vil sikre yderligere 800.000 euro.

Årsagen til salget skal findes i, at Marrony samtidig med skiftet til Danmark i sommer blev far, og han har ønsket at komme tættere på sin familie i hjemlandet. Samtidig er det ikke blevet til noget gennembrud i FC Midtjylland.

Hans sidste kamp for FC Midtjylland blev, hvis alt går efter planen med de sidste knaster, spillet torsdag, da klubben vandt 1-0 over PAOK i Conference League. Her blev han skiftet ind i slutfasen.

Nu rejser han hjem uden at have scoret et eneste mål i den danske klub.