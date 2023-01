Lyt til artiklen

FC Midtjylland går ind til forårssæsonen med to nye assistenttrænere.

B.T. kan afsløre, at de nye mænd til højre for cheftræner Albert Capellas er Niels Lodberg og Carles Cuadrat.

De skal afløse Henrik Jensen og Michael Silberbauer, der begge blev solgt til udenlandske klubber i sidste uge.

Henrik Jensen blev cheftræner i svenske Kalmar, mens Michael Silberbauer har overtaget styringen i Utrecht.

Niels Lodberg er velkendt i dansk fodbold efter en lang karriere som først spiller og siden assistenttræner.

Han har med sit nye arbejde i FC Midtjylland allerede fundet sig et endnu større job, end det han blev fyret fra i begyndelsen af november, hvor han sammen med cheftræner Henrik Hansen blev afskediget i 1. divisionsklubben Sønderjyske.

Spanieren Carles Cuadrat er et meget mere ubeskrevet blad i dansk fodbold og skal arbejdsmæssigt til at stifte bekendtskab med dansk fodbold for første gang.

Han har en fælles fortid i spansk fodbold med Albert Capellas, der har peget på Carles Cuadrat.

Karrieren som træner begyndte i Barcelonas ungdomsrækker, hvor Capellas også har haft sit virke, og siden har 54-årige Carles Cuadrat også været forbi Galatasaray, landsholdene i Saudi-Arabien og El Salvador samt haft et ophold i Indien, hvor han blev mester med Bengaluru FC.

Senest har han været assistenttræner i cypriotiske Aris Limassol. Nu gælder det Superligaen.