FC Midtjylland skal have en ny træner.

B.T. kan afsløre, at klubbens succesfulde træner Brian Priske er blevet solgt til den belgiske bronzevinder Royal Antwerp.

Det har i den seneste uge summet i Superliga-miljøet, at der kunne ske noget på trænerposten hos sølvvinderne fra Herning, og det viser sig, at det skyldes interesse for Brian Priske fra en liga, hvor han selv har spillet og har et godt navn som træner.

For et år siden fik han et tilbud fra Standard Liege, men her ønskede FC Midtjylland ikke at slippe Priske, og da FC København i efteråret hentede Jess Thorup i Genk, var Priskes navn igen blandt topkandidaterne.

Den store interesse for Priske og de mange gode resultater med et mesterskab og kvalifikationen til Champions League-gruppespillet gjorde, at Midtjylland i vinter belønnede cheftræneren med en forbedret kontrakt.

Denne gang ville den danske klub dog ikke stå i vejen for ham, da endnu en belgisk klub ifølge B.T.s oplysninger kom og bankede på døren hos midtjyderne for at hente deres cheftræner.

Det skete også, da Jess Thorup i sommeren 2018 blev købt fri i FC Midtjylland og tog til Gent.

På det tidspunkt var Brian Priske assistent for Jess Thorup, inden han selv tog en smuttur til FC København og blev Ståle Solbakkens højre hånd. Kun et år senere var han imidlertid færdig i FCK, og så tog den kommende udlandsdansker tilbage til samme rolle i FC Midtjylland, som havde rekrutteret indefra og ansat Kenneth Andersen i cheftrænerrollen.

I august 2019 trådte Kenneth Andersen imidlertid selv tilbage, og det benyttede FC Midtjylland til at give den i cheftrænerrollen helt uprøvede Brian Priske chancen som midlertidig løsning.

Vikaren viste hurtigt sine kvaliteter på træningsbanen og på resultattavlen, så i november 2019 fik den dengang 42-årige Brian Priske tilliden fra FC Midtjylland på fast basis. Indtil nu, hvor Royal Antwerp ifølge B.T.s kilder har købt ham fri.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra FC Midtjylland og Brian Priske.