Der er et transferdrama i gang af de helt store i Superligaen lige nu. Og det er landets to helt store klubber, der i disse timer kæmper en indædt kamp for Pione Sistos gunst.

Som B.T. fortalte tidligere i dag, var Pione Sistos aftale med FC København fuldstændig på plads, og det blev i Parken betragtet som 99 procent sikkert, at Pione Sisto ville stå i en hvid trøje inden for et par timer. Der manglede nærmest kun en underskrift.

Men kort før klokken 14.30 onsdag forlod Pione Sisto Parken, og det var uden en signatur på en FC København-kontrakt. Det har sendt et chok igennem gangene på Østerbro. For Pione Sisto har bedt om mere tænketid, og den tænketid skyldes et sidsteminuts-tilbud fra FC Midtjylland.

FC Midtjylland har ifølge B.T.s oplysninger været meget ivrige efter ikke at lade klubbens egen knægt skifte til den allerstørste konkurrent. Derfor valgte midtjyderne tidligere på dagen at sende et kontrakttilbud af sted til Pione Sisto, der overgik FC Københavns.

Det tilbud fik Pione Sisto til at aflyse et aftalt lægetjek hos FC København onsdag morgen, fordi han ville have mere tænketid, efter barndomsklubben havde fundet pengene til at være med i kampen.

FC København-manager Ståle Solbakken valgte herefter at strække sig længere økonomisk og tilbyde Pione Sisto en ny femårig aftale, som ville skubbe ham helt op i top tre af de bedst betalte spillere i klubben - efter anfører Zeca og Andreas Bjelland. Den tygger Pione Sisto nu på, sammen med det dugfriske og lige så økonomisk attraktive tilbud fra FC Midtjylland.

FC København blev allerede for et stykke tid siden enige med Celta Vigo om en pris på Pione Sisto på omkring 2,5 millioner euro - 18,5 millioner kroner. Den pris overgik FC Midtjyllands bud på daværende tidspunkt.

Hvor Pione Sisto nu ender, er et svar, der kun kan besvares af Pione Sisto og agent og bror Angelo Sisto. Lige nu står man i FC København chokerede tilbage og venter bare på at finde ud af, om man får Pione Sisto eller ej.

Hvornår det svar falder, ved københavnerne heller ikke. Men forholdet mellem de to lige nu største guldduellanter i Danmark er i hvert fald ikke blevet bedre af denne voldsomme kamp om Pione Sisto. Et drama er i gang, og udfaldet må vi vente på at få i de kommende timer og dage.