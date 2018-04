FC København og den serbiske angriber Andrija Pavlovic er fortid.

BT erfarer, at manager Ståle Solbakken sælger den 24-årige angriber til østrigske Rapid Wien for et beløb på omkring 10 millioner kroner. Det er et stykke under, hvad Løverne betalte for Pavlovic, da klubben hentede ham for knap to år siden i FK Cukaricki. Dengang havde den 1.89 cm høje angriber været stærkt kørende på målfronten og banket 18 mål ind i 36 kampe, og det var forventet, at han ville fortsætte sin farlighed i København.

Sådan er det ikke gået. I to sæsoner er det kun blevet til 15 Superliga-mål, og på det sidste har han også haft svært ved bare at blive en del af Superliga-truppen. Ifølge Ståle Solbakken fordi han ikke har trænet godt nok.

Det skal Ståle Solbakken så ikke bekymre sig om længere, for det bliver østrigske Rapid Wiens opgave at få ham tilbage på ret køl. Østrigerne har vundet retten til Pavlovic foran hjemlandets Partizan Beograd, forlyder det ifølge BTs kilder. Serberne har også haft snakket med Andrija Pavlovic, der dog har besluttet sig for noget andet og i går, lørdag, var i Østrig for at besøge Rapid Wien, der igennem de seneste måneder har intensiveret jagten på Pavlovic.

Rapid Wien ligger nummer fire i den østrigske Bundesliga og kæmper for at komme i Europa League til næste sæson.

Det varer ikke længe, før transferen ifølge BTs oplysninger bliver offentliggjort.