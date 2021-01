Han kom som en stor satsning for den tidligere manager i FCK, Ståle Solbakken, da Dame N'Doye i sommeren 2019 blev skadet - nu ender han med at koste kassen for klubben.

B.T. kan gennem spanske kilder afsløre, at Michael Santos er en færdig mand i FC København, og at klubben har valgt at sluge en stor pille og ophæve angriberens kontrakt.

Ifølge B.T.s oplysninger vil FC København simpelthen ikke have mere at gøre med problembarnet og vælger at ophæve kontrakten med ham. Tidligere har klubben nedskrevet værdien af ham, hvilket alt i alt koster klubben mange millioner kroner.

Nu sparer klubben den resterende del af en hundedyr løn, som lå på omkring 15-20 millioner de næste 2,5 år. Men det, der står tilbage, er at FC København i alt taber cirka 22 millioner kroner på forholdet til den temperamentsfulde sydamerikaner.

Det gør de, efter det er gået op for den danske storklub, at han ellers ville vende tilbage København nu.

Som B.T kunne afsløre i september, blev Michael Santos udlejet til Leganés for hele sæsonen, efter han ikke kunne tilpasse sig i FC København, men han har ikke spillet kampe i den næstbedste spanske række siden november.

Kilder tæt på spilleren fortæller B.T., at det ikke er lykkedes den uruguayanske angriber at få fornyet sin arbejdstilladelse i Spanien, og derfor har han fået ophævet sin kontrakt i Leganés, hvorfor FC København pludselig har stået med et uventet problem. Det ville nemlig sende Santos retur til København.

Men Santos, der for et år siden blev sigtet for overfald på en betjent, er ikke velkommen i den danske hovedstad, da han er Ståle Solbakkens projekt og på ingen måde har brændt Superligaen af.

I sommeren 2019 lagde FC København to millioner euro, 15 millioner, for at købe den 27-årige angriber fri i Malaga, og han blev udstyret med en kontrakt frem til sommeren 2023, da Ståle Solbakken, som længe havde ham i kikkerten var overbevist om, at han kunne kontrollere den sydamerikanske angriber, der er kendt som en 'vildbasse'.

Som B.T. også kunne afsløre i sommeren 2018, legede Ståle Solbakken allerede dengang med tanken om at betale rekordmeget for Michael Santos. Det skete ikke, men så kom Michael Santos et år senere på en noget billigere, men stadig kostbar aftale.

Den køber FC København sig nu helt ud af, blot for at slippe for at se yderligere på Michael Santos.