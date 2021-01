FC København er meget tæt på at have vinterens første forstærkning på plads, og det bliver en gammel Superliga-kending, der vender tilbage.

Mustapha Bundu, Anderlecht og FC København er ifølge B.T.s oplysninger nu blevet enige om rammerne for den lejeaftale, der kommer til at sende den tidligere AGF'er til FC København på en halvt år lang lejeaftale. Kun små detaljer og et lægetjek mangler, før Bundu kan trække i en ny hvid trøje.

FC København har insisteret på at få en købsoption ind i lejeaftalen, så de til sommer kan hente den 23-årige offensivspiller permanent til klubben, hvis han lever op til forventningerne. Og den option har Anderlecht ifølge B.T.s oplysninger forsøgt at presse så tæt på tre millioner euro som muligt, mens FCK naturligvis har trukket mod 2,5 mio. euro.

Mustapha Bundu er uønsket i Anderlecht, hvor han ikke har slået til siden sit skifte fra AGF i sommer, og forleden kom det så frem, at belgierne ønskede at leje Bundu ud.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Den information nåede også til Danmark, hvor FC København og AGF kort efter, som B.T. kunne afsløre, viste interesse.

Det ender nu med en tur til FC København for Bundu, hvis de sidste forhandlinger falder i hak og hurtigløberen siden gennemgår det obligatoriske lægetjek uden problemer. Og dermed kan han blive genforenet med den nye FCK-assistent Ruben Selles, som han kender fra AGF-tiden - og ikke mindst den kommende FCK-sportsdirektør Peter Christiansen.

Mustapha Bundu er på det seneste blevet skubbet endnu mere ud i kulden af Anderlechts lejeaftale med Jacob Bruun Larsen, som pudsigt nok var en spiller, som københavnerne også havde snoren ude efter.

Nu skal Bundu det kommende halve år tage kampen op med spillere som Viktor Fischer, Mohamed Daramy, Pep Biel, Mikkel Kaufmann om en af de mere flydende pladser i FC Københavns fronttrio.