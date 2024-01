Så lykkes det.

B.T. kan afsløre, at Magnus Mattsson bliver ny spiller i FC København på en lang kontrakt. Det er endnu ikke besluttet, om den bliver på 4,5 eller 5 år. Prisen er på 4,25 millioner euro plus bonusser. Det er 32 millioner kroner her og nu og flere penge afhængigt af præstationer.

Som B.T. allerede lørdag kunne løfte sløret for, bød de danske mestre på deres nye midtbaneprofil fra Nijmegen, og siden kunne B.T. også som det første medie fortælle, at buddet var blevet afvist.

Men FC København gav ikke op, og buddet blev hævet til over 20 millioner kroner, men der var stadig ikke bid.

Men nu, med kun lidt over et døgn tilbage af transfervinduet og flere penge på bordet, er den hjemme.

Transferjournalisten Fabrizio Romano var først med meldingen om enighed.

Der mangler kun lægetjek og underskrift af den lange aftale.

Det bliver en flyvende midtbanespiller, som kommer skal styrke de danske mestre, for han har lavet 10 mål i 18 kampe i Æresdivisionen, og det gør ham til den femtemest scorende spiller i Holland.

Danskeren, som netop er blevet 24 år, har selv indikeret, at han godt kunne se sig selv tage det næste skridt, og han har i samme ombæring talt pænt om FC København. Ønsket er gået i opfyldelse.